Papel’den Güvenli Dijital Ödemelerde Bir İlk: “Yüz ile Ödeme”

Türkiye’de bir elektronik para kuruluşu tarafından ilk kez sunulan “Yüz ile Ödeme” teknolojisi, temassız ödeme deneyiminde yeni bir dönemi başlatıyor.

Türkiye Petrolleri iş birliğiyle hayata geçirilen bu yenilikçi hizmet, ilk aşamada istasyonlarda devreye alınıyor. Önümüzdeki dönemde farklı iş ortaklıklarıyla yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, yüz tanıma ve dört haneli PIN doğrulamasıyla ödeme işlemlerini temassız, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

KVKK uyumlu yürütülüyor

Ödeme sırasında kullanıcıların yüz verisi cihaz kamerası üzerinden canlılık tespiti algoritmaları ile analiz ediliyor. Ham veri saklanmadan yalnızca şifrelenmiş biyometrik temsiller üzerinden doğrulama yapılıyor. Tüm süreç KVKK’ ya uyumlu yürütülüyor ve ödeme adımı hibrit güvenlik modeliyle, yani yüz tanıma + PIN kombinasyonu ile tamamlanıyor. Böylece hem fiziksel hem bilgi temelli faktörleri bir araya getiren üst düzey bir koruma sağlanıyor.

Papel Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seyhan İbrahim Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’de bu özelliği hayata geçiren ilk elektronik para şirketi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Kullanıcılarımız için güvenliği en üst noktada tutarken, ödeme deneyimini de kolay ve hızlı hale getiriyoruz. ‘Yüz ile Ödeme’ yalnızca bir teknoloji entegrasyonu değil; kullanıcılarımızın günlük yaşamında güven ve pratikliği bir araya getiren yeni bir davranış biçimi.”

Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Murat Batmaz ise iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye Petrolleri olarak kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmeyi ve yenilikçi teknolojileri istasyonlarımızda müşterilerimizle buluşturmayı önemsiyoruz. Papel ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, ödeme süreçlerinde hız ve güvenliği bir arada sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Papel, “bir bakışın yeter” anlayışıyla sunduğu bu yeni özellikle dijital ödeme dünyasında güvenlik odaklı çözümleriyle öncü rolünü pekiştirmeyi hedefliyor.