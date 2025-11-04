Medicana Sağlık Grubu uluslararası büyümesini sürdürüyor

Türkiye’deki hastaneleri, yurt dışındaki temsilcilik ofisleri ve global yatırımlarıyla dünya standartlarında sağlık hizmetleri sunan Medicana, uluslararası hasta ağı ve yenilikçi hizmet modeliyle Avrupa ve Balkanlar’da sağlıkta yeni bir dönemin öncüsü olmayı sürdürüyor.

Her yıl milyonlarca kişiye modern tıbbın son imkânlarını sunan grup, sağlıktaki tüm deneyimlerini Avrupa ve Balkanlara taşıyor. Medicana’nın İngiltere ve Bosna-Hersek yatırımları, grup vizyonunun uluslararası platformdaki somut göstergeleri olarak öne çıkıyor.

İngiltere’de açılan ilk Türk hastanesi

Medicana İngiltere, Hampshire bölgesinde modern tıbbi altyapısı ve deneyimli kadrosu ile tanı ve tedavi hizmetleri sunuyor. Birçok branşta hizmet veren ve üst düzey sağlık teknolojileriyle donatılan hastane, aynı gün randevu imkânı ve kısa bekleme süreleriyle Türk misafirperverliğini İngiltere sağlık standartlarıyla birleştiriyor. İngiltere sağlık sektörüne güçlü bir katkı sağlayan Medicana Sağlık Grubu, Türk sağlık sektörünün dünyada kabul gören yüksek standartlarını böylelikle Birleşik Krallık’a taşımış oldu.

Balkanlar’da sağlık hizmeti veren ilk zincir hastane

Medicana Saraybosna Hastanesi, Balkanlar’da bir zincir hastane olarak hizmet veren ilk sağlık kuruluşu olma özelliğine sahip. Beyin cerrahisi, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, dermatoloji, ağız ve diş sağlığı, göğüs hastalıkları ve cerrahisi, kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, pediatri, dahiliye, gastroenteroloji ve hepatoloji, endokrinoloji, nefroloji, kardiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji gibi birçok branşta hizmet veriyor. Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve onkoloji servisi ile bölgedeki modern sağlık hizmetlerinin örnek merkezi olan Saraybosna Hastanesi, üst düzey cihaz parkuru ile teşhis ve tedavide son teknolojiye sahip.

Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt:

“Medicana, Türkiye’de ve uluslararası düzeyde hizmet sunan köklü ve güçlü bir sağlık grubudur. Yaklaşık 35 yıllık sağlık deneyimimizi ülke sınırlarının ötesine taşımaktan gurur duyuyoruz. Medicana Winchester, İngiltere’de açılan ilk Türk hastanesi olarak sağlık tarihinde önemli bir yer edindi. Diğer büyük yurt dışı yatırımımızı ise Bosna-Hersek’te gerçekleştirdik. Medicana Saraybosna Hastanesi, yalnızca grubumuz için değil; bölge halkı, sağlık sektörü ve Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkileri açısından da son derece stratejik ve anlamlı bir adımdır. Bu adımı şimdi de daha da ileriye taşıyarak Romanya’da bir sağlık üssü açmaya hazırlanıyoruz.”

Medicana Romanya İçin İmzalar Atıldı: 2028 Yılında Açılıyor

Romanya Bükreş’te 2028 yılında açılması planlanan Medicana Romanya için İmzalar atıldı.

Bükreş’in kuzeyinde konumlanacak hastane, merkezi iş alanları ve yeni konut projelerine yakın bir noktada yer alacak. 22.000 metrekare kapalı alanda NUSCO tarafından inşa edilecek olan hastane, şehir merkezine ve havalimanına 20 dakika mesafede bulunacak ve toplu taşımaya kolay erişim imkânı sunacak. Romanya halkına hizmet vermeyi hedefleyen yatırım, uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir adımı olacak.

Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt:

“Romanya yatırımı, Medicana Grubu olarak uluslararası büyüme stratejimizin önemli bir kilometre taşı. Bükreş'te hayata geçireceğimiz hastane projesiyle, yalnızca fiziksel bir sağlık tesisi değil; aynı zamanda Türkiye’de yıllardır başarıyla uyguladığımız hasta odaklı, yüksek teknolojiye dayalı sağlık hizmeti modelimizi de bölgeye taşıyoruz.

Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Medicana Grubu hem tıbbi teknoloji yatırımlarıyla hem de nitelikli sağlık profesyonelleriyle sektörün önemli bir oyuncusu. Yılda 5 milyon yerli ve yabancı hastaya hizmet sunarken; onkolojiden organ nakline, kardiyolojiden robotik cerrahiye kadar birçok alanda referans merkezi olmayı başardık. Bugün Türkiye'de edindiğimiz bu operasyonel yetkinlik ve hastanecilik deneyimini, İngiltere’ye Bosna Hersek’e taşıdığımız gibi Romanya başta olmak üzere bölgedeki yeni pazarlara da taşımayı hedefliyoruz.

Bükreş’te kurulacak yeni hastanemiz, sadece Romanya halkına değil, aynı zamanda Balkanlar, Doğu Avrupa ve çevre ülkelerden gelen uluslararası hastalara da ileri düzey sağlık hizmeti sunacak kapasitede olacak. Buradaki hedefimiz, bölgesel sağlık ekosistemine katkı sağlamakla kalmayıp, Romanya'yı da uluslararası hasta tedavisinde güçlü bir çekim merkezi haline getirmektir.

Medicana olarak sağlıkta sınırların kalktığı bir dönemde, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetine olan talebi karşılayacak güçlü bir vizyonla ilerliyoruz. Bu yatırım aynı zamanda Türkiye’nin sağlık hizmetleri ihracatına da stratejik bir katkı sağlayacak. Romanya pazarında uzun vadeli, sürdürülebilir bir büyüme planlıyoruz. Buradaki yapılanmamız yalnızca bir hastane açılışı değil; aynı zamanda eğitim, istihdam, teknoloji transferi ve sağlık turizmi gibi alanlarda da etkili olacak çok boyutlu bir yatırım hamlesidir.”

