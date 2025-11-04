Küresel yazılım geliştiricinin ERP çözümü, gerçek senaryo testinden tam not aldı

Küresel yazılım geliştirici 1Ci, kurumsal kaynak planlama çözümü 1C:ERP’nin yoğun kullanıcı veya işlem trafiği altındaki performansını ölçmek için gerçekleştirdiği yük testinin sonuçlarını duyurdu. Linux işletim sistemi ve PostgreSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde yürütülen kullanıcı testlerinde, 30 bin eşzamanlı kullanıcı ile sistemin yüksek performans, kararlılık ve güvenilirlik sergilediği onaylandı. Tek bir veri merkezi ortamında ağır işlem yükleri altında 1C:ERP'nin davranışını bire bir simüle eden testler, çözümün en yoğun iş senaryolarına dahi kolaylıkla yanıt verebildiğini gözler önüne serdi.

APDEX (Uygulama Performans Endeksi) yöntemiyle yapılan ölçümlerde sistem, 0,858 gibi etkileyici bir skor elde ederek, kullanıcılara sunulan deneyimin üst düzeyde olduğunu ve tüm kullanıcıların sistemle kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabileceğini açıkça ortaya koydu.

Test sonuçlarının 1C:ERP’nin yüz binlerce çalışana sahip şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde bir performans sergilediğini aktaran 1Ci Türkiye Genel Müdürü Darya Yeşilay, şu açıklamada bulundu:

“Bu test, sadece bir teknik başarı değil; aynı zamanda büyük işletmelerin dijital dönüşüm projelerinde 1C:ERP’nin güvenilirliğini ortaya koyuyor. 30 bin eşzamanlı kullanıcıyı desteklemek, sektörümüzde önemli bir dönüm noktası. Artık müşterilerimize, sistemin ağır iş yüklerinde dahi yüksek performans ve kararlılık sunduğunu kanıtladık.”

“ÇÖZÜMÜMÜZÜN YALNIZCA HIZLI DEĞİL; TUTARLI VE GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞINI DOĞRULADIK”

Yük testinin sadece teorik bir stres testi değil; üretim planlamasından muhasebeye kadar ERP sisteminin aktif olarak kullanıldığı departmanlardaki gerçek kullanıcı davranışlarını simüle ettiğinin altını çizen 1Ci Türkiye Teknik Ön Satış Müdürü Gürkan Tatar, “Test senaryolarımızı hazırlarken, büyük bir işletmenin 2 aylık faaliyetlerinin tamamı, yaklaşık 10 milyon belge ile kullanıcıların günlük görevleri gerçekçi bir şekilde modellendi. Bütçelemeden, üretim planlamaya, satın alma temsilcilerinden muhasebecilere kadar farklı kullanıcı profilleri ile tüm süreçler sistemde eşzamanlı olarak çalıştırıldı. Senaryo çerçevesinde, sistemin yalnızca hızlı değil; aynı zamanda tutarlı ve güvenli şekilde çalıştığı da bir kez daha doğrulanmış oldu” diyerek gerçek kullanım senaryolarıyla yapılan testler hakkında şu bilgileri paylaştı:







“1C:Enterprise” sunucu kümesindeki “1C:Corporate Toolset” ürününün bir parçası olan Test Merkezi aracıyla gerçekleştirdiğimiz analizde, 54 şubeye sahip ve her biri ayrı bilançolarla çalışan çok katmanlı bir organizasyon yapısı oluşturduk.

İşyeri kataloğunda toplam 55 pozisyon tanımlandı. Buna ek olarak, sisteme 1.800 departman, 1.500 ambar, 80.000 ürün pozisyonu ve 700.000 çalışan dahil edildi. 90.000 iş ortağı, 2,5 milyon cari hesap ve 25 milyon sözleşme kaydıyla sistemin, kurumsal düzeydeki gerçek veri hacmiyle başa çıkma kapasitesi test edildi. Ayrıca, 1 milyon sabit kıymet de senaryoda değerlendirildi.

Sonuç olarak, çözümümüz büyük ölçekli ve dağınık yapılar için hazırdır.

1Ci Türkiye Genel Müdürü Darya Yeşilay “Yaklaşık 10 milyon belgeyi içeren bir veri seti ile 10 saatlik yoğun kullanım simülasyonu gerçekleştirdik. Testlerimizi masa başında yazılmış teorik senaryolarla değil, üretimden muhasebeye kadar ERP sistemini aktif kullanan farklı departmanların gerçek dünyadaki işleyişine uygun olarak tasarladık. Üretim planlayıcıları, satın alma ve satış temsilcileri, ambar yöneticileri, muhasebeciler ve stok kontrol sorumluları gibi farklı kullanıcı profilleriyle sistemi 10 saat boyunca ağır yük altında çalıştırdık. Tüm bu süreçte sistem, veri bütünlüğü, güvenlik ve işlem performansı açısından beklentilerin üzerinde bir başarı gösterdi” ifadelerini kullanarak değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Bu yapı sayesinde sadece kullanıcı sayısını değil, aynı zamanda sistemin veri işleme gücünü ve işlem karmaşıklığını da gerçekçi biçimde ölçme şansı bulduk. Sonuçlar, 1C:ERP'nin büyük ölçekli ve dağınık yapılara sahip kurumlar için hazır olduğunu açıkça gösteriyor. Uluslararası iş yönetimi metotlarını ve şirketimizin uzun yıllara dayanan deneyimini bir araya getiren yenilikçi bir çözümümüz, halihazırda yaklaşık 10 bin işletmede kullanılırken geliştirilmeye devam ediyor.”

