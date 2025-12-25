Kripto para platformu, varlıklarını taşıyanlara %5 ödül veriyor

Kripto para piyasaları bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken, yatırımcılar 2026 kripto portföy stratejilerini belirleme sürecinde son dönemece girdi. Popüler kripto paraların alınıp satılabilmesine olanak tanıyan ve güncel listelemelerle trendleri yakından izleyen kripto para platformu OKX TR, TL birikimlerini ve kripto varlıklarını tek platformdan yönetmek isteyen yatırımcılar için ödül fırsatı sunan yeni kampanyasını duyurdu.

“Bakiyeni aktar, %5 kazan” kampanyasıyla OKX TR, Türk Lirası veya kripto paralarını platforma taşıyan ve kampanya koşullarına uyan tüm kullanıcılara %5 ödül verecek.

VARLIKLARINI OKX TR’YE TAŞIYANLARA %5 ÖDÜL

Ayrıntıları platformun sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden paylaşılan kampanya, yatırma işlemine %5 ödül fırsatı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak için kullanıcıların banka hesaplarından Türk Lirası yatırarak veya farklı bir kripto adresinden transfer gerçekleştirerek OKX TR hesabına varlık yatırması gerekiyor. Ardından kullanıcıların bu varlıkları, OKX TR hesaplarında 180 gün içinde en az 90 gün boyunca tutması bekleniyor. Bu koşulları karşılayan kullanıcılar, yatırdıkları toplam tutarın %5’i ile ödüllendiriliyor.

Örneğin platforma 200 bin TL değerinde kripto varlık veya Türk Lirası yatıran bir kullanıcı, 90 günün sonunda 10 bin TL ödül kazanacak.

15 OCAK’A KADAR GEÇERLİ

Kullanıcılar, OKX TR’de hesap doğrulaması yaptıkları hesaplarına giriş yaptıktan sonra “Yatır” adımını izleyerek diledikleri bankadan platforma TL yatırabiliyor. Kripto para yatırmak için ise “Yatır” adımından sonra varlık seçen kullanıcılar, hedef adresle eşleşen ağ üzerinden kripto para yatırma işlemini tamamlayabiliyor. OKX TR internet sitesinde yer alan kampanya koşullarına göre, 18 Aralık’ta başlayan kampanya 15 Ocak 2026 TSİ 23:59’a kadar devam edecek.

