İş dünyasından uluslararası Executive MBA programına yoğun ilgi

Dünyanın köklü üniversitelerinden Paris Sorbonne Üniversitesi ile BMI Business School İstanbul işbirliğiyle 3 yıl önce başlatılan International Executive MBA Programı, Türkiye’de yönetici gelişimine yeni bir boyut kazandırdı. Bugüne kadar üç dönem boyunca 100’ün üzerinde üst düzey yönetici, aile şirketi lideri, girişimci ve işletme sahibi programda bir araya gelirken, 2025 dönemi, şimdiye kadar en yoğun başvuru alınan dönem oldu. Her yıl 200’ün üzerinde aday arasından yalnızca 30 liderin kabul edildiği programın 2026 dönemi kayıtları şimdiden açıldı.

LİDERLER KULÜBÜNE DÖNÜŞTÜ

Sorbonne Executive MBA İstanbul Program Koordinatörü Dr. Emirhan Altunkaya, ilginin ardında yatan en önemli etkenin, programın özgün yapısı ve seçici katılımcı profili olduğunu belirterek şöyle dedi: “Sorbonne Executive MBA İstanbul, klasik bir eğitim programından çok daha fazlasını sunuyor. Her biri kendi alanında fark yaratmış yöneticileri bir araya getiriyoruz. Bu yöneticiler, sadece bilgi edinmiyor; birlikte yeni fikirler üretiyor, stratejik düşünme becerilerini geliştiriyor ve kendi kurumlarında dönüşüm yaratacak bir vizyon kazanıyor.”

Her yıl yüzlerce başvuru arasından yalnızca 30 kişinin seçilmesinin programı bir “liderler kulübü”ne dönüştürdüğünü söyleyen Dr. Emirhan Altunkaya, “Yaş ortalaması 39 olan katılımcıların 16 yıllık iş deneyimi var. Enerji, finans, teknoloji, üretim, savunma sanayii gibi farklı sektörlerden yöneticiler aynı sınıfta buluşuyor. Bu çeşitlilik, programı fikir üretimi için harika bir ortama dönüştürüyor” dedi.

İSTANBUL’DAN PARİS’E UZANAN KÖPRÜ

“Programın en dikkat çekici özelliklerinden biri, profesyonel kariyere ara vermeden tamamlanabilmesi. Katılımcılar iş yaşamlarına devam ederken, 18 ay süren programı takip ediyor ve dönem sonunda Paris Sorbonne Üniversitesi’nin resmi Executive MBA diplomasına sahip oluyor” diyen Dr. Emirhan Altunkaya, programın sunduğu uluslararası deneyimi şöyle özetledi:

“Bu programla, Sorbonne Üniversitesi’nin yüzyıllara dayanan akademik geleneğini İstanbul’un dinamik iş dünyasıyla buluşturuyoruz. Katılımcılarımız sadece derse girmiyor; farklı sektörlerden, farklı ülkelerden gelen liderlerle aynı masada oturarak iş dünyasının geleceğini birlikte tasarlıyor. İstanbul’dan Paris’e uzanan güçlü bir köprü kuruyoruz.”

“İSTANBUL’UN SEÇİLMESİ TESADÜF DEĞİL”

Sorbonne Executive MBA İstanbul Program Koordinatörü Dr. Emirhan Altunkaya, Brezilya ve Çin’in ardından Sorbonne Executive MBA programının hayata geçirildiği 3. ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek, “İstanbul’un seçilmesi elbette tesadüf değil. Türkiye’deki yöneticiler hem bölgesel hem küresel ölçekte fark yaratabilecek bilgi, beceri ve potansiyele sahip” dedi.



Programın, Türkiye’nin uluslararası yönetim eğitiminde bir merkez haline geldiğinin somut bir göstergesi olduğuna değinen Dr. Emirhan Altunkaya, “Sorbonne’un akademik mirası ile BMI’ın bölgesel uzmanlığını buluşturmak bizim için büyük bir gurur. Bu ortaklık sayesinde Türkiye’deki liderler, dünya standartlarında eğitim, gelişim ve networking fırsatlarına kendi şehirlerinden erişebiliyor. Her yıl daha fazla liderin programa başvurması bizi motive ediyor. Ekim 2026’da başlayacak 5. dönem için de BMIeducation.com adresinden şimdiden başvuru yapılabiliyor” dedi.