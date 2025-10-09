Bitlo Kilitle Kazan (Staking) ile kripto varlıklarınız kendi kendine artıyor

2018’den bu yana faaliyet gösteren yerli kripto varlık platformu Bitlo, “Kilitle Kazan” adını verdiği staking (ödül kazanma) özelliğini kullanıma sundu. Bitlo kullanıcılarının kripto varlıkları artık boşta durmayacak, beklerken bile artacak!

TÜRKİYE’NİN EN AVANTAJLI STAKİNG ORANLARI BİTLO’DA

Staking, kripto varlıklarını blokzinciri ağlarına kilitleyerek ağın güvenliğine katkıda bulunan kullanıcıların ödüllendirildiği bir süreç olarak günden güne yaygınlaşıyor. Bitlo Kilitle Kazan (Staking) özelliği de kullanıcılara Ether (ETH), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Tron (TRX), Polkadot (DOT), Near Protocol (NEAR) varlıklarını alım satım yapmadan, yalnızca kilitleyerek çoğaltma fırsatı sunuyor.

Bitlo Kilitle Kazan özelliği, her seviyeden kullanıcının, hiçbir teknik bilgi gerekmeden, sadece birkaç adımda Ethereum, Solana, Avalanche, Tron, Polkadot ve Near Protocol ağlarının verdiği ödüllerden Türkiye’deki en avantajlı staking oranlarıyla yararlanmasını sağlıyor.

Bitlo kullanıcıları, ETH, SOL, AVAX, TRX, DOT, NEAR varlıklarını günlük olarak ya da belirli süreler için yıllık %5,85’e varan staking ödülü oranlarıyla kilitleyebiliyor. “Günlük Staking” seçeneğinde kullanıcılar her günün sonunda staking ödülü kazanabiliyor. “Kilitli Staking” ise kullanıcıların daha yüksek oranlardan yararlanmak için varlıklarını 30, 60 veya 90 gün süreyle kilitleyebilmesine olanak tanıyor.

BİTLO’DA KİLİDİ BOZANLAR DA STAKİNG ÖDÜLÜ KAZANIYOR

Bitlo, “Kilitli Staking” tercih eden yatırımcılar için çok önemli bir avantaj da sunuyor. Kilitlediği varlığı, staking süresi tamamlanmadan çeken kullanıcılar bile Bitlo Staking’den ödülsüz ayrılmıyor.

Bitlo Staking, herkesin varlıklarını dilediği zaman çekebilmesine ve yine de ödül alabilmesine olanak tanıyor. Yani, Bitlo’da, kripto varlıklarınıza erişiminizi kaybetmeden de staking ödülleri kazanabiliyor ve portföyünüzü büyütebiliyorsunuz.

MUSTAFA ALPAY: “KULLANICI FAYDASINI ÖN PLANDA TUTUYORUZ”

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Bitlo CEO’su Mustafa Alpay, “Bitlo Staking ile kripto dünyasına yeni adım atan kullanıcılar bile varlıklarını artırabilecek,” dedi. “Ethereum, Solana, Tron, Avalanche, Polkadot, Near Protocol gibi ağların verdiği ödüllerden herkesin, en iyi oranlarda faydalanabilmesini istiyoruz.”

Mustafa Alpay ayrıca, staking hizmetinin şu an için ETH, SOL, AVAX, TRX, DOT, NEAR varlıklarını kapsadığını ancak yakın gelecekte farklı kripto varlıkların da bu kapsamda sunulacağını belirtti.

BİTLO’NUN “KUSURSUZ MÜŞTERİ DENEYİMİ” 4 KEZ ÖDÜLLENDİRİLDİ

2018’de Mustafa Alpay ve Hakan Baş tarafından kurulan Bitlo Kripto Varlık Alım Satım Platformu, kuruluşundan bu yana Bitcoin’den Ethereum’a, XRP’den Solana’ya birçok kripto varlığı Türk yatırımcılarla buluşturuyor. Ayrıca Bitlo, yatırımcıların emtia token’lar ve tarım token’ları gibi yenilikçi ürünlere erişebilmesini mümkün kılıyor.

Kullanıcı memnuniyetini ana odağı olarak belirleyen Bitlo, Şikayetvar A.C.E. Ödülleri’nde 4 kez üst üste “Kusursuz Müşteri Deneyimi Yaşatan Kripto Varlık Platformu” seçilerek güvenilirliğini kanıtladı.