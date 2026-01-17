Zehra Güneş'le Ebrar Karakurt karşı karşıya: Nefes kesecekler

Zehra Güneş'le Ebrar Karakurt karşı karşıya: Nefes kesecekler
Yayınlanma:
Vodafone Sultanlar Ligi'nde nefes kesecek maçta VakıfBank'la Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. Bu maç iki milli yıldız Zehra Güneş'le Ebrar Karakurt'u da karşı karşıya getirecek.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçta VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak nefes kesecek mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekrana gelecek.

VakıfBank, Avrupa'da Scandicci deplasmanına çıkıyor
Maç, iki milli yıldız VakıfBanklı Zehra Güneş'le Eczacıbaşı Dynavit'in büyük kozu Ebrar Karakurt'u da karşı karşıya getirecek.

Eczacıbaşı Dynavit, Vero Volley Milano'yu 'tie break'te devirdi
Ebrar Karakurt smaçlarıyla, Zehra Güneş de bloklarıyla takımına avantaj sağlamaya çalışacak.

VAKIFBANK LİDER, ECZACIBAŞI 3. SIRADA

Türk voleybolunun 2 güçlü takımı Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Bu sezon ligde 15 maçta 15 galibiyet alan VakıfBank, lider durumda.

TRT müjdeyi verdi: Dev maçı naklen yayınlayacakTRT müjdeyi verdi: Dev maçı naklen yayınlayacak

Eczacıbaşı Dynavit ise 12 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.
VakıfBank, son lig maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Eczacıbaşı Dynavit ise evinde İlbank'ı 3-0'la geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Spor
Galatasaray'da Torreira depremi: Şoke eden açıklama
Galatasaray'da Torreira depremi: Şoke eden açıklama
İngiliz devi Arda Güler'i istiyor: Sezon sonu resmi teklif yapacak
İngiliz devi Arda Güler'i istiyor: Sezon sonu resmi teklif yapacak