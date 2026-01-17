Zehra Güneş'le Ebrar Karakurt karşı karşıya: Nefes kesecekler

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçta VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak nefes kesecek mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekrana gelecek.



Maç, iki milli yıldız VakıfBanklı Zehra Güneş'le Eczacıbaşı Dynavit'in büyük kozu Ebrar Karakurt'u da karşı karşıya getirecek.



Ebrar Karakurt smaçlarıyla, Zehra Güneş de bloklarıyla takımına avantaj sağlamaya çalışacak.

VAKIFBANK LİDER, ECZACIBAŞI 3. SIRADA

Türk voleybolunun 2 güçlü takımı Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Bu sezon ligde 15 maçta 15 galibiyet alan VakıfBank, lider durumda.

Eczacıbaşı Dynavit ise 12 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

VakıfBank, son lig maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit ise evinde İlbank'ı 3-0'la geçti.