Yusuf Yazıcı Yunanistan'da havalara uçtu

Yusuf Yazıcı Yunanistan'da havalara uçtu
Yayınlanma:
Olympiakos, Yunanistan Süper Kupası'nda OFI'yı 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. 110. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı, 3 dakika sonra golünü kaydetti ve büyük sevinç yaşadı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı maçta Olympiakos, OFI'yi 3-0 yenerek Yunanistan Süper Kupası'nın sahibi oldu.

YUSUF YAZICI AĞLARI HAVALANDIRDI

Maçın normal süresi golsüz sona erdikten sonra uzatmalara giden maçta goller, 95. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi, 107. dakikada Alexios Kalogeropoulos ve 113. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Amedspor'da yılın ilk ayrılığı gerçekleştiAmedspor'da yılın ilk ayrılığı gerçekleşti

Uzun süren sakatlık sürecinin ardından tekrar formasına kavuşan milli futbolcu, 110. dakikada oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra attığı golle maçın skorunu belirledi ve takımın Yunanistan Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu.

PERFORMANSI

Bu sezon Olympiakos ile 16 maça çıkan Yusuf Yazıcı, bu maçların 5'inde ilk 11'de başladı.
Söz konusu maçlarda 6 gol atan milli futbolcu, 6 da asist yaptı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Spor
Amedspor'da yılın ilk ayrılığı gerçekleşti
Amedspor'da yılın ilk ayrılığı gerçekleşti
Fenerbahçe Musaba'yı açıkladı: İşte ilk sözleri
Fenerbahçe Musaba'yı açıkladı: İşte ilk sözleri