Yusuf Yazıcı Yunanistan'da havalara uçtu
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı maçta Olympiakos, OFI'yi 3-0 yenerek Yunanistan Süper Kupası'nın sahibi oldu.
YUSUF YAZICI AĞLARI HAVALANDIRDI
Maçın normal süresi golsüz sona erdikten sonra uzatmalara giden maçta goller, 95. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi, 107. dakikada Alexios Kalogeropoulos ve 113. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Amedspor'da yılın ilk ayrılığı gerçekleşti
Uzun süren sakatlık sürecinin ardından tekrar formasına kavuşan milli futbolcu, 110. dakikada oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra attığı golle maçın skorunu belirledi ve takımın Yunanistan Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu.
PERFORMANSI
Bu sezon Olympiakos ile 16 maça çıkan Yusuf Yazıcı, bu maçların 5'inde ilk 11'de başladı.
Söz konusu maçlarda 6 gol atan milli futbolcu, 6 da asist yaptı.
Kaynak:Haber Merkezi / AA