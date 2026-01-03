Amedspor'da yılın ilk ayrılığı gerçekleşti

Amedspor'da yılın ilk ayrılığı gerçekleşti
Yayınlanma:
1. Lig ekibi Amedspor, 2026 yılının ilk ayrılığını açıkladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile yollar resmen ayrıldı.

1. Lig ekiplerinden Amedspor'da orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile yollar ayrıldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara arasında bulunan sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Aytaç Kara'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Musaba'yı açıkladı: İşte ilk sözleriFenerbahçe Musaba'yı açıkladı

AMEDSPOR ANTALYA'DA HAZIRLANIYOR

Amedspor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre ilk yarıyı lider tamamlayan yeşil-kırmızılı ekipte izin süresinin sona ermesinin ardından futbolcular, kamp yapacakları Antalya'daki otelde bir araya geldi.
Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen kampta futbolcular, ilk antrenmanına çıktı.
Isınma ve kondisyon çalışmalarıyla başlayan idmanda, pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.
Amedspor, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

