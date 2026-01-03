Fenerbahçe Musaba'yı açıkladı: İşte ilk sözleri

Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı. İmza töreni sonrası konuşan Musaba, ''Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe’ye imza atmış olmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel'' dedi.

Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı kadrosuna kattı.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Hollandalı oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek de yer aldı.

MUSABA'NIN İLK SÖZLERİ

Kulübe transfer sürecini ve hislerini paylaşan Anthony Musaba, “Fenerbahçe, ligdeki ve ülkedeki en iyi kulüp. Dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Mükemmel bir his. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede. Ekip, koç, oyuncular, herkes beni çok iyi karşıladılar. Aynı zamanda bugün gördüğüm herkes çok sıcaktı. Bu kulüp için her şeyimi vermem adına ekstra bir motivasyon kattı.

Dürüst olmak gerekirse kasım ayından itibaren Fenerbahçe’nin ilgisi olduğuna dair şeyler söylendiğini sanıyorum ama ben bunu bilmiyordum. Ailem de bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre önce bunun gerçekten somut olduğunu öğrendik. Ben ve ailem bunun kesinleştiğini anladığımız andan itibaren bu durum tam anlamıyla bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Gerçekten de bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi oldu. Hislerim mükemmeldi.

''KARİYERİMİN EN İYİ ANI''

Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe’ye imza atmış olmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel. Bu yüzden çok mutluyum ve minnettarım. Taraftarlara şunu söylemek isterim ki, kulüp olarak hepimizin bildiği gibi bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her maçta, her an elimizden gelen her şeyi yapacağız. Amacımız kupalar kazanmak ve buna Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyoruz. Kupada da hedefimiz var ama özellikle lig şampiyonluğunu tekrar buraya getirmek istiyoruz.” dedi.

