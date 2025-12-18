TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçından 9 puan çıkararak 15 puanla 10'uncu sıraya yükselen Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek, futbolculara acil ödeme yapılmaması halinde siyah-beyazlı takımın zor günler geçireceğini dile getirdi. Ligin yayıncı kuruluşuna konuşan tecrübeli teknik adam; sol bek Özgür, ön libero Ceyhun ve stoper Sefa'nın da aralarında yer aldığı 5 futbolcunun kulübe ihtarname gönderdiğini, 10 gün içinde ödeme yapılmazsa bu oyuncuların serbest kalma hakkı kazanacağını söyledi.

YUSUF ŞİMŞEK UYARDI

"Bu 5 oyuncu takımda tutulmazsa Altay küme düşmenin en büyük adaylarından biri olur" diyen teknik patron Şimşek, "Futbolculara, teknik ekibe ve personele ödeme yapılmalı. Bu oyuncular giderse biz de muhtemelen olmayız. Altay'ın işi çok çok zor olur. Kadro korunursa eksi 9 puan silme cezası alsak da ligde kalacak potansiyele sahibiz.

BÜYÜKLERE SELENDİ: YARDIM İSTEDİ

Altay çok büyük bir camia, birileri bir an önce el atmalı. Maddi kriz aşılırsa kimse ayrılmaz. Altay'ın büyükleri inşallah kulübü sahiplenirler" şeklinde konuştu.

Şimşek, İzmir Çoruhlu FK ve Nazilli Spor galibiyetlerinin primlerini alamadıklarını da sözlerine ekledi.