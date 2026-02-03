Yusuf Demir geldiği yere dönüyor

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı katan Galatasaray'da ayrılacak futbolcular da merak konusu oldu.

Şu anda bir yabancı oyuncu alma hakkı bulunan Galatasaray'da Yusuf Demir ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

YUSUF DEMİR GELDİĞİ YERE DÖNÜYOR

Avusturya ekibi Rapid Wien, altyapısından yetişen Yusuf Demir'i tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rapid Wien, Galatasaray forması giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya yaklaştı.

Sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir ile yollarını ayırarak transfer dönemi bitene kadar kadrosuna 2 yabancı futbolcuyu katmaya hazırlanıyor.

RAPID WIEN'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Galatasaray, 2022-2023 sezonunda Yusuf Demir'i Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı.

Beklenen performansı veremeyen Yusuf Demir, Basel'e kiralanmıştı.

Genç oyuncu, sezon başında Galatasaray'a geri dönmüştü.

GALATASARAY PERFORMANSI

Forma şansı bulmakta zorlanan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maçta forma giydi.

Bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamayan Yusuf Demir'in haziran ayında Galatasaray ile olan sözlemesi sona erecek.