Yusuf Demir geldiği yere dönüyor

Yusuf Demir geldiği yere dönüyor
Yayınlanma:
Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir, Rapid Wien'e geri dönmeye hazırlanıyor. 22 yaşındaki futbolcu Rapid Wien'den Galatasaray'a transfer olmuştu.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı katan Galatasaray'da ayrılacak futbolcular da merak konusu oldu.
Şu anda bir yabancı oyuncu alma hakkı bulunan Galatasaray'da Yusuf Demir ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

YUSUF DEMİR GELDİĞİ YERE DÖNÜYOR

Avusturya ekibi Rapid Wien, altyapısından yetişen Yusuf Demir'i tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rapid Wien, Galatasaray forması giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya yaklaştı.
Sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir ile yollarını ayırarak transfer dönemi bitene kadar kadrosuna 2 yabancı futbolcuyu katmaya hazırlanıyor.

RAPID WIEN'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Galatasaray, 2022-2023 sezonunda Yusuf Demir'i Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı.
Beklenen performansı veremeyen Yusuf Demir, Basel'e kiralanmıştı.
Genç oyuncu, sezon başında Galatasaray'a geri dönmüştü.

GALATASARAY PERFORMANSI

Forma şansı bulmakta zorlanan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maçta forma giydi.
Bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamayan Yusuf Demir'in haziran ayında Galatasaray ile olan sözlemesi sona erecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Spor
Galatasaray'ın 3. transferi belli oldu: 6 milyon euroya anlaştılar
Galatasaray'ın 3. transferi belli oldu: 6 milyon euroya anlaştılar
Kocaelispor'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu
Kocaelispor'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu
Fenerbahçe'den son dakika Kante açıklaması geldi
Fenerbahçe'den son dakika Kante açıklaması geldi