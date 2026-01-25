Yunus Akgün iddiası olay oldu: Okan Buruk'un yanına gidiyor

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği maçı TRT Spor'da yorumladı.

Yağcıoğlu, Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün ile ilgili de olay iddiada bulundu.

''MANCHESTER CITY MAÇINI DÜŞÜNÜRKEN...''

Galatasaray'ın maça adapte olmakta zorlandığını aktaran Yağcıoğlu, "Aynı istekle 2, 3, 4. şampiyonluğa gitmek kolay değil. Atletico ile oynamışsınız, inanılmaz da fiziksel efor sarf etmişsiniz sonra Karagümrük maçı. Seni maça motive edecek bir şey de yok; tribünlere bakıyorsun bomboş. Saha kötü, hava esiyor, soğuk... Hakikaten kolay değil ve daha 30. saniyede de öne geçiyorsun, bitti. Galatasaray, Manchester City maçını düşünürken Fatih Karagümrük dalga dalga geldi." dedi.

''YUNUS AKGÜN OKAN BURUK'UN YANINA DOĞRU GİDİYOR''

Yunus Akgün'ün performansında düşüş olduğunu belirten Yağcıoğlu, milli oyuncunun yedek kulübesine doğru gittiğini ifade etti.

''Yunus Akgün bu performansıyla da Okan hocanın yanına doğru gidiyor'' diye Yağcıoğlu, "Sağ kanat tapulu zaten. Onu (Sane) oradan almak mümkün değil. Dolayısıyla sol tarafa... 10 numarada zaten ciddi sıkıntı var ve Yunus Akgün bu performansıyla da Okan hocanın yanına doğru gidiyor. Eğer Asprilla ve Noa Lang 10 numara işini becerebiliyorsa bence şu an en kolay sallanan forma Yunus'unki, çat diye alırlar. Yunus da formayı zor görür." ifadelerini kullandı.