Yunus Akgün iddiası olay oldu: Okan Buruk'un yanına gidiyor

Yunus Akgün iddiası olay oldu: Okan Buruk'un yanına gidiyor
Yayınlanma:
İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın Karagümrük'ü 3-1 yendiği maçı değerlendirdi. Yunus Akgün ile ilgili olay yaratan bir iddiada bulunan Yağcıoğlu, milli futbolcunun performansının düşüşte olduğu ve yedek kulübesinde Okan Buruk'un yanına doğru gittiğini belirtti.

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği maçı TRT Spor'da yorumladı.
Yağcıoğlu, Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün ile ilgili de olay iddiada bulundu.

2024/11/07/hbgs.jpg

''MANCHESTER CITY MAÇINI DÜŞÜNÜRKEN...''

Galatasaray'ın maça adapte olmakta zorlandığını aktaran Yağcıoğlu, "Aynı istekle 2, 3, 4. şampiyonluğa gitmek kolay değil. Atletico ile oynamışsınız, inanılmaz da fiziksel efor sarf etmişsiniz sonra Karagümrük maçı. Seni maça motive edecek bir şey de yok; tribünlere bakıyorsun bomboş. Saha kötü, hava esiyor, soğuk... Hakikaten kolay değil ve daha 30. saniyede de öne geçiyorsun, bitti. Galatasaray, Manchester City maçını düşünürken Fatih Karagümrük dalga dalga geldi." dedi.

''YUNUS AKGÜN OKAN BURUK'UN YANINA DOĞRU GİDİYOR''

Yunus Akgün'ün performansında düşüş olduğunu belirten Yağcıoğlu, milli oyuncunun yedek kulübesine doğru gittiğini ifade etti.
''Yunus Akgün bu performansıyla da Okan hocanın yanına doğru gidiyor'' diye Yağcıoğlu, "Sağ kanat tapulu zaten. Onu (Sane) oradan almak mümkün değil. Dolayısıyla sol tarafa... 10 numarada zaten ciddi sıkıntı var ve Yunus Akgün bu performansıyla da Okan hocanın yanına doğru gidiyor. Eğer Asprilla ve Noa Lang 10 numara işini becerebiliyorsa bence şu an en kolay sallanan forma Yunus'unki, çat diye alırlar. Yunus da formayı zor görür." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Spor
Fenerbahçe Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
Tedesco'nun Göztepe planı ortaya çıktı
Tedesco'nun Göztepe planı ortaya çıktı