Yüksel Yıldırım Sadettin Saran ile mesajlaşmasını açıkladı

Yüksel Yıldırım Sadettin Saran ile mesajlaşmasını açıkladı
Yayınlanma:
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın transferi üzerine Sadettin Saran ile yaptığı konuşmayı anlattı. Yıldırım aralarında herhangi bir sorun olmadığını vurguladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da forma giyen Anthony Musaba, Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyen sarı-lacivertliler, 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF’ye bildirdi.

“SAHAYA ÇIKIP GÖREVİNİ YAPACAKTIR”

Musaba’nın transferi üzerine Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Erdem Açıkgöz’e konuştu. Süper Kupa maçını hatırlatan Yıldırım, "Musaba, bize karşı Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak. Bu, onun için de duygusal bir maç olacak. Duygu ile mantık arasında gidip gelecektir ancak sonuçta profesyonel bir oyuncu; sahaya çıkıp görevini yapacaktır” dedi.

musaba-aa-3-122794-001.webp

“BİZ GÜZEL BİR ŞEKİLDE AYRILMAK İSTERDİK”

Olaylı ayrılışına değinen Yüksel Yıldırım, "Musaba'yı Samsunspor'a kazandıran benim, beni baba gibi sever. Kendisine yeni yıl mesajı attım ve şans diledim. Ancak yaptığı yanlışları da söyledim. Biz güzel bir şekilde ayrılmak isterdik” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin teklifine Talisca cevap verdiFenerbahçe'nin teklifine Talisca cevap verdi

“ARAMIZDA HİÇBİR OLUMSUZLUK YOK”

Sadettin Saran ile konuştuğunu söyleyen Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe iki katı maaş teklif edince, transfer hayatının fırsatını değerlendirdi. Sadettin Saran ile de mesajlaştık; aramızda hiçbir olumsuzluk yok. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Hem Fenerbahçe'ye hem de Musaba'ya teşekkür mesajı yayımlayacağız” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Spor
Sergen Yalçın'ın "Teknik direktör falan değil komedi" dediği Farioli Premier Lig'e gidiyor
Sergen Yalçın'ın "Teknik direktör falan değil komedi" dediği Farioli Premier Lig'e gidiyor
Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş destek
Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş destek