Yüksel Yıldırım Sadettin Saran ile mesajlaşmasını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da forma giyen Anthony Musaba, Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyen sarı-lacivertliler, 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF’ye bildirdi.

“SAHAYA ÇIKIP GÖREVİNİ YAPACAKTIR”

Musaba’nın transferi üzerine Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Erdem Açıkgöz’e konuştu. Süper Kupa maçını hatırlatan Yıldırım, "Musaba, bize karşı Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak. Bu, onun için de duygusal bir maç olacak. Duygu ile mantık arasında gidip gelecektir ancak sonuçta profesyonel bir oyuncu; sahaya çıkıp görevini yapacaktır” dedi.

“BİZ GÜZEL BİR ŞEKİLDE AYRILMAK İSTERDİK”

Olaylı ayrılışına değinen Yüksel Yıldırım, "Musaba'yı Samsunspor'a kazandıran benim, beni baba gibi sever. Kendisine yeni yıl mesajı attım ve şans diledim. Ancak yaptığı yanlışları da söyledim. Biz güzel bir şekilde ayrılmak isterdik” ifadelerini kullandı.

“ARAMIZDA HİÇBİR OLUMSUZLUK YOK”

Sadettin Saran ile konuştuğunu söyleyen Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe iki katı maaş teklif edince, transfer hayatının fırsatını değerlendirdi. Sadettin Saran ile de mesajlaştık; aramızda hiçbir olumsuzluk yok. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Hem Fenerbahçe'ye hem de Musaba'ya teşekkür mesajı yayımlayacağız” sözlerini sarf etti.