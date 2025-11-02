Yüksel Yeşilova veda etti

3. Lig 4. Grup'ta Balıkesirspor deplasmanındaki yenilgiyle düşme hattında son sıradan kurtulamayan Nazillispor'da Teknik Direktör Yüksel Yeşilova da takımdan ayrıldı.

Bu sezon görev yapan üçüncü teknik direktör olarak son 3 maçtır takımı yöneten Yüksel Yeşilova yaptığı açıklamada, "Gerçekten severek geldiğim ve kalbimden sevdiğim dostlarımın olduğu şehire maalesef veda etmek zorunda kaldım. Nazillispor ile bugün anlaşarak ayrıldım. Romanya Futbol Federasyonu'ndan lisansımın vizesi ile ilgili çıkan sorundan dolayı 12 aya kadar sözleşme imzalamayacağım.

O yüzden Nazillispor'a yeterince fayda sağlayamayacağımı anladım. Bu yüzden dosthane bir şekilde yollarımızı başlamadan ayırdık. Nazillispor'a ligde üstün başarılar diliyorum" dedi.