Yüksel Yeşilova veda etti

Yayınlanma:
Nazillispor teknik direktörü Yüksel Yeşilova, takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

3. Lig 4. Grup'ta Balıkesirspor deplasmanındaki yenilgiyle düşme hattında son sıradan kurtulamayan Nazillispor'da Teknik Direktör Yüksel Yeşilova da takımdan ayrıldı.

Beşiktaş Hasan Arat kararını verdiBeşiktaş Hasan Arat kararını verdi

''MAALESEF VEDA ETMEK ZORUNDA KALDIM''

Bu sezon görev yapan üçüncü teknik direktör olarak son 3 maçtır takımı yöneten Yüksel Yeşilova yaptığı açıklamada, "Gerçekten severek geldiğim ve kalbimden sevdiğim dostlarımın olduğu şehire maalesef veda etmek zorunda kaldım. Nazillispor ile bugün anlaşarak ayrıldım. Romanya Futbol Federasyonu'ndan lisansımın vizesi ile ilgili çıkan sorundan dolayı 12 aya kadar sözleşme imzalamayacağım.

''YETERİNCE FAYDA SAĞLAYAMAYACAĞIMI ANLADIM''

O yüzden Nazillispor'a yeterince fayda sağlayamayacağımı anladım. Bu yüzden dosthane bir şekilde yollarımızı başlamadan ayırdık. Nazillispor'a ligde üstün başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

