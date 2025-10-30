Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış

Bahisçi hakemler skandalında bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" seçeneğine bahis oynayan hakem 5 milyon lira kazandı.

Bahisçi hakemler skandalında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk etmişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı.

KENDİ YÖNETTİĞİ MAÇA OYNAMIŞ

Bahisçi hakemlerle ilgili son olarak bomba bir iddia ortaya atıldı.

Zorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklamaZorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklama

Gazeteci Ali Naci Küçük, 343 Digital Youtube kanalında katıldığı programda PFDK'ya sevk edilen üst klasmandaki 7 hakemden birinin kendi yönettiği maça bahis oynadığını söyledi.

Ali Naci Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Üst klasmandaki 7 hakemden biri, yöneteceği alt lig maçında kırmızı kart çıkar diye bahis oynuyor. Yatırdığı paranın 10 katını kazanıyor. Yaklaşık 470-480 bin lira basıyor ve 5 milyon liraya yakın para alıyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

