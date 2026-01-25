Yok artık Fenerbahçe: Rakibini 18-0 yendi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ALG Spor’u konuk eden Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, ilk yarısını 7-0 önde tamamladığı karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu 11 golün ardından 18-0 kazandı.



Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde 3 futbolcunun hat-trick yaptığı karşılaşmada golleri; 9. dakikada Alkhovik, 20, 22 ve 44. dakikalarda Staskova, 30. dakikada Adjwoa Haizel (kendi kalesine), 35 ve 41. dakikalarda Busem Şeker, 46 ve 53. dakikalarda Mesude Alayont, 54, 57, 59 ve 67. dakikalarda Salas, 64. dakikada Plummer, 81, 90+3 ve 90+5. dakikalarda Yağmur Uraz, 86. dakikada da Otu kaydetti.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Fenerbahçe ArsaVev, puanını 46'ya yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

ALG Spor ise 6 puanla maç fazlasıyla 14. sırada kaldı.