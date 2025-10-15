Yılmaz Vural'ın yerini çabuk doldurdular

Yayınlanma:
Yılmaz Vural ile yollarını ayıran Sarıyer takımın başına Servet Çetin'i getirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, teknik direktör Servet Çetin ile anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer'imizin yeni teknik direktörü. Hocamıza 'hoş geldin' diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

1730745616658-image.webp

EN SON AMEDSPOR'U ÇALIŞTIRDI

44 yaşındaki teknik adam, son olarak Trendyol 1. Lig takımı Amed Sportif Faaliyetler'de görev yaptı.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Geride kalan 9 haftada sadece 4 puan almayı başaran Sarıyer, 18. sırada yer alıyor.

YILMAZ VURAL'IN YERİNE GELDİ

Lige, Şenol Can ile başlayan Sarıyer daha sonrasında Yılmaz Vural'ı takımın başına getirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

