Yılmaz Vural'ın Sarıyer'den neden ayrıldığı ortaya çıktı
1. Lig ekibi Sarıyer'in Başkanı Emre Yaldız, teknik direktör Yılmaz Vural'ın neden takımdan ayrıldığına dair açıklama yaptı. Yaldız, ''Yılmaz Hoca’nın bizim takımdan haberi yok'' sözleriyle tecrübeli teknik adama çarpıcı ifadeler kullandı.

17 Ekim 2025 tarihinde Sarıyer'in teknik direktörlüğüne getirilen Yılmaz Vural, takımla sadece 4 maça çıkmış ve 8 Ekim 2025 tarihinde görevinden ayrılmıştı.
1. Lig ekibi Sarıyer'in Başkanı Emre Yaldız, deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'ın görevinden ayrılmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SARIYER'DEN NEDEN AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Emre Yaldız Asist Analiz'e yaptığı açıklamada Yılmaz Vural'ı eleştiren ifadeler kullandı.
Yaldız'ın sözleri şu şekilde:

  • Tabii biz Yılmaz Hoca ile çalışmaya başladık falan... Ondan sonra, Yılmaz Hoca ile o konuşmalar esnasında, tabii biz takımı analiz ettik falan; biz zannediyoruz ki Yılmaz Hoca takımı bizim (için) baktı, etti, maçlarımızı izledi de geldi.
  • Yılmaz Hoca’nın bizim takımdan haberi yok! Futbolculardan haberi yok Yılmaz Hoca’nın; adamları tanımıyor bile. Örnek veriyorum yani; Djilobodji’ye diyor ki 'ben seni orta sahada oynattım.' Tarihinde ilk defa adam, 'onun asıl yeri orası' diyor. Djilobodji’ye soruyorum 'sen hayatında hiç 6 (numara) oynadın mı?', 'oynamadım' diyor. Yani bizim takımla alakası yok yani; biz bunları tabii sonradan fark ettik.
  • Orada tabii gelince, edince falan idmanlara gittik; bir gün hatta idmana gittim... Güya bizim takım çok iyi, bu takım düşmez... Anlatıyor, konuşuyoruz böyle karşılıklı. Bir gün idmana gittim; 'bu takım düşmezmiş, ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım' derken bir baktım, aradan 3-4 antrenman geçti: 'Aaa, ben futbolcu istiyorum!'
  • 'Hoca, ne futbolcusu istiyorsun?' 'Kaleci istiyorum, sağ bek istiyorum, sol bek...'
  • 'Hoca,' dedim, 'biz takım mı kuracağız baştan? Benim öyle param yok, ben yapamam böyle bir şey.' 8 tane adam istedi benden! Tabii buradan böyle bir şeyler başladı bizim için...

SERVET ÇETİN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yılmaz Vural'ı eleştiren Yaldız, takımın mevcut teknik direktörü Servet Çetin'e övgü dolu ifadeler kullandı.
Emre Yaldız, ''30 bin Euro verdiğimiz bir analiz programı var. Bir hoca takım toplantısında yayıncı kuruluşun 3 dakikalık maç özetini izleyerek rakip analizi yapar mı? Yılmaz Hoca'dan sonra Servet Çetin'i görünce, Ancelotti gibi görmeye başladım'' dedi.
Son olarak ise, ''Servet Çetin geldikten sonra teknik direktörlüğün ne olduğunu anlamaya başladım. Gece gündüz analizler yapıp ekibiyle toplantılar yaptı. Acayip hırslı, çalışkan ve efendi. Ona verdiğimiz bütün sözleri tutmaya çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

