Yılmaz Vural: Beni engellediler

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Sports Zone'da Özgür Sancar'la Futbol Vizyon Programı'nın konuğu oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural, Azerbaycan milli takımı teknik direktörlüğünün neden gerçekleşmediğini açıkladı.

''BENİ ENGELLEDİLER''

Sırp, Hırvat, İtalyan ve Alman lobisinin Azerbaycan milli takımına teknik direktör olmasını engellediklerini aktaran Yılmaz Vural, "Azerbaycan millî takımına teknik direktör olmamı, Sırp, Hırvat, İtalyan ve Alman lobisi engelledi. Kendi antrenörlerini oraya koymak istediler. Bizim yöneticilerimiz bu lobiyi Türk antrenörü, Türk futbolcusu için yapmıyor. Herkes kendi antrenörünü uluslararası boyuta taşıyor. Bunu biz yapmıyoruz. Hırvat, Azerbaycan milli takımı teknik direktörü bizden olsun diye lobi yapıyor. Bizim futbol federasyonunun bu tip ilişkileri yok galiba. Ülke insanı bu kadar yalnız bırakılmaz. Milliyetçi bir anlayışımız var; ama kendi çocuklarımızı savunmuyoruz" dedi.

''OKAN BURUK'A AYIP EDİYORLAR''

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk aleyhine yapılan istifa tezahüratlarının ayıp olduğunu aktaran tecrübeli teknik direktör, "Çok ayıp buluyorum. Daha ne yapsın adam. Hep sen mi şampiyon olacaksın. Diğerleri de var, çalışıyorlar, para harcıyorlar. Başarı sadece bir antrenörün sahadaki uygulaması değil, yukarıdan aşağıya yönetimsel, ekonomik başarının sahaya yansımasıdır gerçek başarı..." yorumunu yaptı.

''HİÇBİR KULÜPTE MUTLU OLAMADIM''

Konuşmasını sürdüren Vural, "Bugüne kadar çalıştığım hiçbir kulüpte mutlu olmadım; çünkü bir profesyonel bir kulüp yok. Ödemesiyle yok, yönetilmesi ile yok, tesisiyle yok. Ülke bu işin çok gerisinde Bir hocanın ne bilip ne bilmediğini anlayacak kapasitesi olan bir yönetici yok. Spor kültürü diye bir şey yok'' dedi.

''FATİH TEKKE 'HAKKINI HELAL ET' DEDİ''

Yılmaz Vural, Fatih Tekke'nin teknik direktör olduktan sonra kendisini arayıp helallik istediğini belirterek, ''Fatih Tekke öğrencim oldu. Teknik direktör olduktan sonra beni aradı, 'Yapmakla yaptırmak arasında o kadar farklı şeylermiş, çok haklıymışsın hocam hakkını helal et' dedi'' yorumunu yaptı.