Yıllarca Beşiktaş'ta oynadı: 2. lig ekibinde olamayacak iş başına geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta düşme hattında bulunan Altınordu, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli sol bek Gökhan Süzen’in sakatlığıyla sarsıldı. 38 yaşındaki futbolcunun İskenderunspor maçında ayağının çime takılması sonucu çapraz bağlarından sakatlandığı öğrenildi.

BİR KEZ FORMA GİYDİ

Uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Süzen Erbaaspor deplasmanında ilk kez Altınordu formasını giymişti. Süzen, 17 Ocak’ta oynanan İskenderunspor karşılaşmasında sakatlanmıştı. Deneyimli oyuncunun ameliyat edilmeden tedaviye alınacağı, tedaviye olumlu yanıt vermesi halinde yaklaşık bir ay içinde sahalara dönebileceği belirtildi.

Süzen, geçen sezon Denizlispor’da görev yapmış, bu sezonun ilk yarısında ise herhangi bir kulüple anlaşmamıştı.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Altınordu, pazar günü sahasında Ankaragücü’nü yenerek bu sezon evindeki ilk galibiyetini almak ve üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

Ancak Kırmızı - Lacivertlilerde önemli eksikler bulunuyor. Sarı kart cezalısı Kerim Avcı ile U17 Milli Takımı kampına katılacak olan Bilal Demirağ kadroda yer almayacak.

İLK 11 DEĞİŞECEK

Adale sakatlığı yaşayan stoper Eren Tokat da forma giyemeyecek. Buna karşın cezaları sona eren Hasan Berat ve Birhan yeniden ilk 11’e dönecek. Ayrıca bahis soruşturması nedeniyle üç ay ceza alan kaleci Arif’in de takıma katılmasıyla Altınordu savunmada önemli takviyeler kazanacak. İzmir ekibi, kritik Ankaragücü mücadelesinde hem sakatlıkların hem cezaların etkisini azaltarak çıkış arayacak.