Yıldızını Fenerbahçe'ye kaptırdı: Derbiye çıkıyor

Yayınlanma:
İzmir temsilcisi Göztepe derbide Aras Kargo deplasmanına çıkıyor. Sarı - Kırmızılılar yıldız smaçörünü Fenerbahçe'ye kaptırdıktan sonra ilk önemli maçında galibiyet arayacak.

Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan Göztepe, yarın İzmir derbisinde Aras Kargo'nun konuğu olacak.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Arzu Uzatöz, Gizem Eller hakem ikilisi yönetecek.

Aras Kargo Göztepe'yi konuk edecek

Müsabakanın biletleri Aras seyircisi için 200, 250 ve 400, Göztepe seyircisi için 400 TL olarak belirlendi. Ligde Aras Kargo, 15 maçta 8 galibiyet, 7 yenilgiyle 7'nci sırada; Göztepe ise 4 galibiyet, 11 mağlubiyetle 10'uncu basamakta yer alıyor.
İlk yarıda oynanan randevuda Aras Kargo 3-0 galip gelmişti.

YILDIZ SMAÇÖRÜ FENERBAHÇE'YE GİTTİ

Göztepe'de 23 yaşındaki smaçör Sude Hacımustafaoğlu, sarı-kırmızılı takımdan ayrılıp Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.goztepe-filede-derbiye-cikiyor-1117859-331936.jpgİzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Sude Hacımustafaoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız karşılıklı olarak ayrılmıştır. Kulüp tarihimizin 100'üncü yılında şampiyon olan kadromuzda yer alan Sude Hacımustafaoğlu'na devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Sude Hacımustafaoğlu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:DHA

