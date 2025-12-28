Yalçın Koşukavak: Daha iyi bir Keçiörengücü izletmeye çalışacağız

Koşukavak, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, stratejik anlamda bu maçın iki takım için de çok önemli olduğunu belirterek "Kazanmamız gerekiyordu oyuna iyi başladık, stratejik planlarımız ve oyun planının uygulanması beni diğer maçlardan biraz daha memnun etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında bir pas hatasından gol yemek ile karşı karşıya kalırken kazandığımız topla geçiş hücumuyla 1-0 öne geçip oyunun momentumunu tuttuk." diye konuştu.

''DAHA İYİ BİR KEÇİÖRENGÜCÜ İZLETMEYE ÇALIŞACAĞIZ''

Maçta iyi savunma yaptıklarını dile getiren Koşukavak, "İyi bir oyunla 3-0'ı bulduk, ondan sonra da oyun tamamen bizim kontrolümüzde gitti. Kazandığımız için mutluyum, ligin ikinci devresindeki maçlar için çok daha iyi bir Keçiörengücü izletmeye çalışacağız inşallah. Herkese de şimdiden nice mutlu seneler diliyorum." dedi.

Fenerbahçe 2025'i namağlup lider kapattı

ÜMRANİYESPOR TARAFI

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise Ankara'ya gelirken puan ya da puanlar hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Maçın başlamasıyla beraber oyunun kontrolü bizdeydi ancak 20. dakikada kaçırdığımız bir golden sonra dönen toptan da golü yedik. Oyun ortada geçiyordu topun kontrolü de bizdeydi ama devreye giderken kornerden gelen top atışıyla 2-0 soyunma odasına geride gittik. Oyunu çevirmek için yaptığımız hamlelerle oyuna başladık ama bu seferde ikinci yarının hemen başında yediğimiz golle 3-0 geriye düştük. Futbolda 3-0 geriye düştükten sonra bazen oyuncuların duygusal yönde performansı düşebiliyor ama oyuncularımın elinden gelen mücadeleyi yaptığını düşünüyorum. Sadece üçüncü bölgedeki üretkenliğimizde biraz sıkıntı oldu. Fakat 75. dakikada bir gol bulduk, maçı çevirmeye de yeterli olmadı."

Ligin ikinci yarısına daha iyi hazırlanacaklarını dile getiren Açıkgöz, "Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah ikinci yarıya iyi hazırlanıp bulunduğumuz yerden en hızlı şekilde çıkacağımızı ümit ediyoruz çünkü futbolcularımız geldiğimiz 8 haftalık periyotta elinden gelenin fazlasıyla mücadele etti ve takımı burada tutmayı başardı. İkinci yarıda daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Herkese iyi seneler." diyerek sözlerini tamamladı.