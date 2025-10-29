Volkan Demirel: İliklerimde hissettim

Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne imza atan Volkan Demirel'den itiraf: Gençlerbirliği ruhunu iliklerime kadar hissettim.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel’i getirdi. 44 yaşındaki çalıştırıcı için İlhan Cavcav Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi.

Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından Volkan Demirel ile anlaşmıştı. 44 yaşındaki teknik adam için Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Törene; Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktör Volkan Demirel ve kulüp yöneticileri katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Volkan Demirel, “Bana bu imkanı verdikleri için hem başkanımız hem yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği’ni dışardan çok iyi biliyordum ama içeri girdikten sonra bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim. Bu, İlhan Cavcav ruhu. 25 senelik bir tesis burası ve 25 sene önceki vizyonla şu anki tesis güncel haliyle futbol için çok uygun. Rahmetli İlhan Cavcav Başkanıma da buradan rahmet diliyorum, ailesine selamlarımı iletiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

‘İSTENİLEN YERE GELMEK İÇİN BURADAYIZ’

Hüseyin Eroğlu’na emeklerinden dolayı teşekkür eden Demirel, nasıl bir oyun anlayışı ile takımı yöneteceği ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

Hüseyin hoca bu takımı 1’inci Lig’den aldı buralara kadar taşıdı. Futbolda 5’li, 4’lü ve 3’lü sistemler günümüzde çok dile gelmeye başladı ki Hüseyin hoca sadece 5’li sistemle oynatmadı. Maç geldi 4’lü oynadığı maç geldi 5’li defans ile oynadı. Maçına ve taktiğine göre analiz yapıp, ona göre bir takım hazırlamıştır.
Biz de şimdi ‘bismillah’ diyeceğiz. Takımdaki arkadaşlarımızı tanıyacağız. Tanıdığım çok da oyuncu var içeride. Daha önce karşılıklı mücadele ettiğimiz kardeşlerimiz de var. İnşallah hep beraber, istenilen yere gelmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi vermek için buradayız ve hazırız.

Volkan Demirel, imza töreninin ardından takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Kulüp tarafından, antrenmandan önce yeni teknik direktör için hoş geldin pastası kesildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

