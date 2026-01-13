Volkan Demirel: Ederson benden daha iyi

Yayınlanma:
Teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson'un kendisinden daha iyi bir kaleci olduğunu ifade etti.

Teknik direktör Volkan Demirel, TÜGVA GençLig Lansmanı’nda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Sporun yalnızca futbol ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Demirel, gençlerin yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

''ONU YAPMALARINI TAVSİYE EDERİZ''

Demirel, “Gençlerimize inşallah iyi örnek oluyoruzdur. Gençlerimizi spora; yalnızca futbola değil, voleybol, basketbol hangisine yatkınlarsa onu yapmalarını tavsiye ederiz. Spor hem karakteri hem kişiliği geliştirir, özgüven kazandırır” açıklamasını yaptı.

''EDERSON BENDEN DAHA İYİ''

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kaleci Ederson ile ilgili gelen soru üzerine Demirel, “Ederson benden daha iyi kaleci” ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: BENİM TEK DERDİM KASIMPAŞA

Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu da lansmanda konuştu.
Belözoğlu, ''Bugün gençleri konuşmamız lazım. Başka şeyler konuşmamak lazım. Süper Kupa’yı Fenerbahçe kazandı. Uzun zamandır kupa ve şampiyonluk hasreti olan bir camia için bu kazanım önemliydi'' diye konuştu.
Konuşmasını sürdüren Belözoğlu, ''Benim tek derdim Kasımpaşa. Ligin ikinci yarısını bekliyoruz. Tribünlerde özellikle iç sahada eksilme olduğu söyleniyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var. En doğru oyuncularla Kasımpaşa’yı hak ettiği yere getireceğiz'' yorumunu yaptı.

Kaynak:DHA

