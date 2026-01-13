İstifası konuşulan Abdullah Kavukcu Milano'ya gitti

Geciken transferler ve yağmurluk krizi nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların tarafından hedef haline gelen ve istifası konuşulan Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer için Milano'ya gitti.

Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı: Hedef Davide Frattesi

FRATTESI BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer çalışmaları kapsamında İtalya'nın Toscana kentine gitti.

Kavukcu'nun İtalya'ya gitmesi sonrası Davide Frattesi bir kez daha gündeme geldi.

İtalyan medyasından Sport Mediaset'in haberine göre; Galatasaray, Inter forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için devreye girecek.

Bu sezon Inter ile 15 maçta 509 dakika süre bulan Frattesi, 2 asist yaptı.

OKAN BURUK YALANLAMIŞTI

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynadıkları maç öncesi konuşan Okan Buruk Frattesi iddialarını yalanlarken, "Transferi ne kadar gizlerseniz o kadar iyi ama maalesef ülkemizde zor. İlgilendiğimiz oyuncularla ilgili haberler çıkıyor ama ilgilenmediğimiz oyuncularla ilgili de haberler çıkıyor. Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil. Birçok oyuncu çıkıyor. Yüzde 20'si 30'u doğru ama diğerleri hiç bilmediğimiz, görüşmediğimiz oyuncular." demişti.

''ABDULLAH KAVUKCU İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR''

Gökhan Dinç, Kavukcu'nun istifa etmeyi düşündüğünü belirterek, ''Yakın zamanda Abdullah Kavukçu'nun yakın arkadaş çevresine 'Ben bu işten çok sıkıldım, hayatımda böyle bir baskı görmedim ve çok da rahat çalışamıyorum, ben ne yapacağımı bilmez haldeyim, istifa etmeyi bile düşünüyorum' dediğini öğrenmiş bulunmaktayım. Hatta kulüpte de bunların konuşulduğu, kulüp içine kadar bu işin gittiği, Abdullah Kavukçu'nun istifayı düşünüp düşünmediğine ilişkin artık insanların koridorlarda konuştuğuna dair bilgiler de geliyor'' ifadelerini kullanmıştı.