Volkan Demirel: Biraz fiziksel olarak düştük

Volkan Demirel: Biraz fiziksel olarak düştük
Yayınlanma:
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, maçtan sonra konuştu.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 15 dakikayı daha iyi oynayan bir Gençlerbirliği olduğunu dile getirdi.

''MÜCADELE ETTİLER''

Takım olarak pozisyonları genellikle kenar ortalarından bulduklarını aktaran Demirel, "Bugün takımım duran toplarda taç atışı olarak konuşuyorum gayet iyi durumdaydılar. Mücadele ettiler. Belki yakaladığımız pozisyonları atabilseydik sonradan puan veya puanlar alabilirdik." dedi.

Stoilov: Ben kimsenin gözünün yaşına kesinlikle bakmamStoilov: Ben kimsenin gözünün yaşına kesinlikle bakmam

Göztepe'nin ligin en temaslı oynayan takımı olduğunu bildiren Demirel, takımının mücadele ettiğini ve sadece ufak detayları inceleyerek önümüzdeki maçlarda daha iyi olacaklarını kaydetti.

Takımına güvendiğini söyleyen Demirel, şöyle konuştu:

"Fiziksel biraz sıkıntımız oldu. Bu ilk günden beri konuşuyorum. Bugünkü oyunda ilk 20 dakikadan sonra biraz fiziksel olarak düştük. Ama sonrasında ikinci yarıya başlarken tekrardan direnç ortaya çıkınca pozisyonlar bulmaya başladık. Çünkü Göztepe'nin de 60-65'den dakikada itibaren düşeceğini biliyorduk.

Göztepe, iyi mücadele eden, organizasyonu olan bir takım. Biz de elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Tabii ki puan ya da puanlar alsak başka bir şey olurdu ama ben hem oyundan hem de oyuncularımın gösterdiği karakterden memnunum."

Volkan Demirel, önümüzdeki haftalarda daha farklı bir Gençlerbirliği izleteceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Spor
Galatasaray'da protesto edildi: Oyundan çıkarken ıslıklandı
Galatasaray'da protesto edildi: Oyundan çıkarken ıslıklandı
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a sert tepki
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a sert tepki
Galatasaray 2 farkla kaybetti
Galatasaray 2 farkla kaybetti