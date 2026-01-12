Viranşehir'in altın kızları koşar adım geliyor: 2 günde 2 maçta da 3-0 yaptılar

Türkiye Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa takımı Viranşehir Kadın Voleybol Takımı, cumartesi ve pazar günleri oynadığı 2 maçı da 3-0 kazandı. Bu sezon fırtına gibi esen ve 17'de 17 yapan Viranşehir'in altın kızları koşar adım 1. Lig'e geliyor.

Hafta sonu 2 kritik maça çıkan Viranşehir, cumartesi günü Diyarbakır'ı 3-0, pazar günü de deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Antepia SK’yı yine 3-0 yendi.

Viranşehir 9'da 9 yaptı

Ligde 17 maçta 17. galibiyetini alan Viranşehir'in yıldızları, play-offları şimdiden garantiledi.

BAŞANTRENÖR DESTEK İSTEDİ

Urfanatik'teki habere göre takım yönetimi ve teknik heyet, Viranşehir’deki kurum ve kuruluşlardan destek istedi.

Başantrenör Berat Araz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İki gün üst üste iki zorlu maça çıktık. Cumartesi kendi sahamızda, pazar günü Gaziantep deplasmanında oynadık ve her iki karşılaşmayı da 3-0 kazandık.

Kızlarımı yürekten tebrik ediyorum. Üst üste maç oynamak kolay değil ama takımım büyük bir karakter ortaya koydu. Çok mutluyuz. Grup şampiyonu olacağımıza inanıyoruz. Asıl hedefimiz play-offlarda da başarılı olarak Viranşehir’i 1. Lig’e taşımak.”