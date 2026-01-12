Viranşehir'in altın kızları koşar adım geliyor: 2 günde 2 maçta da 3-0 yaptılar

Viranşehir'in altın kızları koşar adım geliyor: 2 günde 2 maçta da 3-0 yaptılar
Türkiye Voleybol 2. Ligi'inde 17'de 17 yapan Viranşehir Kadın Voleybol Takımı koşar adım 1. Lig'e geliyor.

Türkiye Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa takımı Viranşehir Kadın Voleybol Takımı, cumartesi ve pazar günleri oynadığı 2 maçı da 3-0 kazandı. Bu sezon fırtına gibi esen ve 17'de 17 yapan Viranşehir'in altın kızları koşar adım 1. Lig'e geliyor.
Hafta sonu 2 kritik maça çıkan Viranşehir, cumartesi günü Diyarbakır'ı 3-0, pazar günü de deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Antepia SK’yı yine 3-0 yendi.

Viranşehir 9'da 9 yaptı

Ligde 17 maçta 17. galibiyetini alan Viranşehir'in yıldızları, play-offları şimdiden garantiledi.

BAŞANTRENÖR DESTEK İSTEDİ

Urfanatik'teki habere göre takım yönetimi ve teknik heyet, Viranşehir’deki kurum ve kuruluşlardan destek istedi.
Başantrenör Berat Araz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“İki gün üst üste iki zorlu maça çıktık. Cumartesi kendi sahamızda, pazar günü Gaziantep deplasmanında oynadık ve her iki karşılaşmayı da 3-0 kazandık.
Kızlarımı yürekten tebrik ediyorum. Üst üste maç oynamak kolay değil ama takımım büyük bir karakter ortaya koydu. Çok mutluyuz. Grup şampiyonu olacağımıza inanıyoruz. Asıl hedefimiz play-offlarda da başarılı olarak Viranşehir’i 1. Lig’e taşımak.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

