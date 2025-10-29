Vinicius Junior gitmek istediği takımı açıkladı

İspanya LaLiga'da Real Madrid'in ezeli rakibi 2-1 yendiği maça Brezilyalı yıldız Vinicius Junior damgasını vurmuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Vinicius Junior'u 72. dakikada oyundan almış, yerine Rodyrigo'yu sokmuştu.

Brezilyalı futbolcu buna büyük tepki göstermiş, söylene söylene sahadan ayrılıp, direkt soyunma odasına gitmişti.

İspanya basınındaki iddiaya göre bu olayın ardından kulüple Vinicius Junior arasındaki ipler kopma noktasına kadar geldi.

Sözleşmesi 2027'de bitecek olan Junior'un ayrılmak istediği ileri sürüldü.

PARİS SAİNT GERMAİN'İ İSTİYOR

İspanyol basınından Sport, yıldız oyuncunun ayrılık kararı aldığını, Arap kulüplerinin astronomik tekliflerine rağmen Fransa'nın Paris Saint Germain takımına gitmek istediğini iddia etti.

Oyuncunun Paris Saint Germain'in İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'yle çalışmak için Fransız kulübüne gitmeyi amaçladığı da haberde yer aldı.

Real Madrid'in Vinicius Junior'a yeni sözleşme teklifinde bulunmadığı da belirtilerek, bunun da ayrılık ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.