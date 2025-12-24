Ve Acun Ilıcalı ortaya çıktı: Çılgın adamı görecekler!

Fenerbahçe asbaşkanlığı sırasında ve sahibi olduğu Hull City'nin kötü günler geçirmesinde sıkıntılı günler yaşayan Acun Ilıcalı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı iddialı açıklamalarda bulundu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçen yıl Fenerbahçe Kulübü yönetiminde asbaşkanlık görevini sürdürürken sıkıntılı günler geçirmişti.
Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de İngiltere Championship'te düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra Hull City'nin de son anda ligde kalmasıyla rahat bir nefes almıştı.

ORTAYA ÇIKTI İDDİALI MESAJLAR YOLLADI

Hull City, bu sezona iyi başladı. Aldığı sonuçlarla da Championship'te 4. sıraya kadar yükseldi. Hull City'in birinciyle birlikte direkt Premier Lig'e çıkacak olan 2. sıradaki takımla arasında sadece 5 puan bulunuyor.
Hull City'nin iyi gitmesiyle birlikte Ilıcalı da ortaya çıktı ve iddialı mesajlar yolladı.
Hull Daily Mail'e konuşan Ilıcalı şunları söyledi:

Acun Ilıcalı'ya 300 milyon euro piyangosu: 9 yıldır bekliyorAcun Ilıcalı'ya 300 milyon euro piyangosu: 9 yıldır bekliyor

"Hull City olarak üç yıllık FFP dengesini aşma tehlikemiz var, bu yüzden 1 Temmuz'dan önce bazı satışlar yapmamız gerekecek. Bunu bizim için çok büyük bir problem olarak görmüyorum. Çok fazla satıştan bahsetmiyorum; birkaç satış yeterli olur. Maaş bütçemiz çok yüksek.
Hull City, benim tarafımdan destekleniyor ve üç ay önce gördüğünüz gibi kulübe para koyduk, bunu yapmaya devam edeceğiz. Bankalara olan bir kredi tehlikesi yok, çünkü bu borçlar bankalara değil, bize, bana. Ve ben bu kulübü seviyorum. Para harcamaktan mutluyum, ama elbette dengeyi korumamız gerekiyor; bu yüzden bazı harcamaları azaltacağız.
Eğer Premier League'e yükselirsek, beni iyi izleyin. Taraftarların ne kadar çılgın olduğumu bildiğinden eminim, ama yükselirsek gerçek çılgın adamı görecekler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

