Vakıfbank'tan çok iyi başlangıç
Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun açılış maçında Vakıfbank deplasmanda Zeren Spor ile karşı karşıya geldi.
VAKIFBANK DEPLASMANDA GALİP GELDİ
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Vakıfbank setlerde 3-1’lik (23-25, 28-26, 19-25, 13-25) skorla galip geldi.
DETAYLAR
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Zeren Spor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva (Özlem Alkan, Ceren Önal, Gatina, Eylül Karadaş, Şeyma Ercan Küçükarslan, Mihajlovic, Janset Cemre Erkul)
VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Markova, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç, Selin Yener, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Ogbogu, Deniz Uyanık)
Setler: 23-25, 28-26, 19-25, 13-25
Süre: 118 dakika
Kaynak:Haber Merkezi / AA