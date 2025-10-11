Vakıfbank'tan çok iyi başlangıç

Vakıfbank'tan çok iyi başlangıç
Yayınlanma:
Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Zeren Spor ile karşılaşan Vakıfbank, setlerde 3-1 galip geldi.

Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun açılış maçında Vakıfbank deplasmanda Zeren Spor ile karşı karşıya geldi.

VAKIFBANK DEPLASMANDA GALİP GELDİ

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Vakıfbank setlerde 3-1’lik (23-25, 28-26, 19-25, 13-25) skorla galip geldi.

DETAYLAR

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Zeren Spor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva (Özlem Alkan, Ceren Önal, Gatina, Eylül Karadaş, Şeyma Ercan Küçükarslan, Mihajlovic, Janset Cemre Erkul)

VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Markova, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç, Selin Yener, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Ogbogu, Deniz Uyanık)

Setler: 23-25, 28-26, 19-25, 13-25

Süre: 118 dakika

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Spor
