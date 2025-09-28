"Uslu dursun" diye boksa gönderdiler: Altın madalya ile döndü

"Uslu dursun" diye boksa gönderdiler: Altın madalya ile döndü
Yayınlanma:
"Uslu dursun" diye boksa yönlendirilen Muhammed, ilk şampiyonasından altın madalyayla döndü.

Siirt'te "Uslu dursun" diye spora yönlendirilen Muhammed Sağır, boksta katıldığı ilk şampiyonada altın madalya kazandı.

Merkez Hürriyet Ortaokulunda okuyan 12 yaşındaki Muhammed Sağır, evde sık sık yaramazlık yaptığı gerekçesiyle ailesi tarafından uslu durması için geçen yıl özel bir boks kulübüne yönlendirildi.

Kulübe uyum sağlayan Muhammed, kısa sürede kendini geliştirerek müsabakalara katılacak seviyeye ulaştı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından temmuzda Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Muhammed, çıktığı beş maçı da kazanarak altın madalya elde etti.

Muhammed, başarısına yenilerini eklemek için okul çıkışlarında ve hafta sonu belirlenen saatlerde salona gelerek antrenmanlarına devam ediyor, gelecek yıl yapılacak müsabakalara hazırlanıyor.

"KİMSE BANA GÜVENMİYORDU"

Muhammed Sağır, katıldığı ilk şampiyonada altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

İleride büyük bir boksör olmayı hedeflediğini anlatan Muhammed, geçen yıl başladığı boksta bu yıl derece yaptığını söyledi.

Boks Federasyonu'nda neler oluyor? Çarpıcı iddialarBoks Federasyonu'nda neler oluyor? Çarpıcı iddialar

Boksu sevdiğini, en büyük hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkesini temsil etmek olduğunu dile getiren Muhammed, şunları kaydetti:

"Boksa başladığım zaman kimse bana güvenmiyordu. Ailem ve çevrem de bana güvenmiyordu ama hocam bana güvendi. Beraber başardık. Altın madalya alırken hocamla birlikte ağladık. Şampiyon olmak güzel bir duygu. İleride şampiyonluklar elde ederek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

Antrenör Selami Gül ise şöyle konuştu:

"Muhammed kenar mahallede yaşayan, maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu. Aynı zamanda benim de uzaktan akrabam. Ailesi çocuğun yaramazlık yaptığını dile getirdikten sonra onunla görüştük. Bir iki gün yanımıza geldi. Baktık ki onda bir cevher var onu boksa yönlendirdik. Kötü yerlere yöneleceğine onu spora teşvik ettik. Çok şükür bu sene ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 5 maç alarak hem de üstün performans sergileyerek Türkiye şampiyonu oldu. Altın madalya kazandığında yaşadığımız duygu tarif edilemezdi. Şampiyonluk maçının ardından yanıma geldi, gözlerinin dolduğunu gördüm. Hakem elini kaldırdıktan sonra ring kenarına gelip bana sarıldı ve ağladı. Ben de duygulandım, birlikte ağladık. Bu, benim için harika bir andı ve ömür boyu unutamayacağım bir anı oldu."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Spor
UEFA Galatasaray Liverpool maçı kararını açıkladı
UEFA Galatasaray Liverpool maçı kararını açıkladı
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: İtiraf etti
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: İtiraf etti
Gökhan Gönül'den Tedesco açıklaması: Tartışmalara son noktayı koydu
Gökhan Gönül'den Tedesco açıklaması: Tartışmalara son noktayı koydu