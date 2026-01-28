UEFA maçına giden 7 taraftar öldü: Bodrum FK'dan başsağlığı geldi

Yunanistan’ın PAOK takımının taraftarlarını, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Lyon maçı için Fransa’ya götüren minibüsün Romanya’da bir TIR ile çarpışması sonucu 7 taraftar hayatını kaybetti. TFF 1. Lig ekibi Bodrum FK, Yunan temsilcisine "Başın sağ olsun komşu" diyerek başsağlığı mesajı yayınladı.

Yunanistan’ın köklü futbol kulüplerinden PAOK taraftarlarını taşıyan bir araç, Romanya’da trafik kazası geçirdi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, taraftarların bulunduğu araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak ağır bir kazaya karıştı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.whatsapp-image-2026-01-28-at-10-15-58.jpeg

YUNANİSTAN YASTA

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, PAOK camiası ve Yunan spor kamuoyu büyük bir üzüntü yaşadı. Kulübün ve taraftar gruplarının kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.whatsapp-image-2026-01-28-at-10-15-59-1-001.jpeg

BODRUM FK'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yaşanan bu elim kaza, spor camiasını derinden sarstı. Türkiye’den de acı habere ilk tepkilerden biri Sipay Bodrum FK’dan geldi.
Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden hem Türkçe hem de Yunanca bir taziye mesajı yayımladı.

bodrum.png

Bodrumspor’un mesajında şu ifadelere yer verildi:
Yunanistan’ın PAOK takımının taraftarlarını, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Lyon maçı için Fransa’ya götüren minibüsün Romanya’da bir TIR ile çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan bu elim kazada hayatını kaybedenlere rahmet, PAOK camiasına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başın sağ olsun komşu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

