UEFA gelirleri açıkladı: Galatasaray Fenerbahçe'yi ikiye katladı

UEFA, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gelirlerini açıkladı.

İki temsilcimiz de adını son 16 play-off turuna yazdırmayı başardı.

Galatasaray, Fenerbahçe'den iki kat fazla bir gelir elde etti.

GALATASARAY 42.5 MİLYON EURO KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada bitiren ve son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, UEFA'dan toplam 42.5 milyon euro gelir elde etti.

Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, Eintracht Frankfurt’a 5-1, Union Saint-Gilloise’ye 1-0, Monaco’ya 1-0 ve Manchester City’ye 2-0 yenildi.

Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir dağılımları şu şekilde:

Ayak bastı parası: 18.62 milyon Euro

18.62 milyon Euro Lig aşaması performans geliri: 7 milyon Euro

7 milyon Euro Ligde elde ettiği derece primi: 5.08 milyon Euro

5.08 milyon Euro Yayın havuzu (ortalama): 8.41 milyon Euro

8.41 milyon Euro UEFA katsayı gelirleri: 2.42 milyon Euro

2.42 milyon Euro Son 16 play-off turu primi: 1 milyon Euro

FENERBAHÇE 19.4 MİLYON EURO KAZANDI

Avrupa Ligi'ni 19. sırada bitirerek adını son 16 turu play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, UEFA'dan 19 milyon 475 bin euroyu kasasına koydu.

Bu sezon Avrupa macerasında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek 175 bin euro kazandı.

Play-off turunda Benfica'ya elenmesine rağmen bu turdan kasasına 4.29 milyon euro koydu.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Nice'i 2-1, Stuttgart'ı 1-0 ve Brann'ı 4-0 yenen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 ve Aston Villa'ya 1-0 kaybetti.

Viktoria Plzen ile 0-0, Ferencvaros ile 1-1 ve FCSB ile de 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile eşleşti.

Avrupa Ligi'ne devam eden Fenerbahçe'nin gelir dağılımı ise şöyle: