UEFA gelirleri açıkladı: Galatasaray Fenerbahçe'yi ikiye katladı

Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe'nin UEFA gelirleri açıklandı. Galatasaray Fenerbahçe'den iki kat fazla bir gelir elde etti.

UEFA, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gelirlerini açıkladı.
İki temsilcimiz de adını son 16 play-off turuna yazdırmayı başardı.
Galatasaray, Fenerbahçe'den iki kat fazla bir gelir elde etti.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY 42.5 MİLYON EURO KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada bitiren ve son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, UEFA'dan toplam 42.5 milyon euro gelir elde etti.
Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, Eintracht Frankfurt’a 5-1, Union Saint-Gilloise’ye 1-0, Monaco’ya 1-0 ve Manchester City’ye 2-0 yenildi.
Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir dağılımları şu şekilde:

  • Ayak bastı parası: 18.62 milyon Euro
  • Lig aşaması performans geliri: 7 milyon Euro
  • Ligde elde ettiği derece primi: 5.08 milyon Euro
  • Yayın havuzu (ortalama): 8.41 milyon Euro
  • UEFA katsayı gelirleri: 2.42 milyon Euro
  • Son 16 play-off turu primi: 1 milyon Euro

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE 19.4 MİLYON EURO KAZANDI

Avrupa Ligi'ni 19. sırada bitirerek adını son 16 turu play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, UEFA'dan 19 milyon 475 bin euroyu kasasına koydu.
Bu sezon Avrupa macerasında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek 175 bin euro kazandı.
Play-off turunda Benfica'ya elenmesine rağmen bu turdan kasasına 4.29 milyon euro koydu.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise Nice'i 2-1, Stuttgart'ı 1-0 ve Brann'ı 4-0 yenen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 ve Aston Villa'ya 1-0 kaybetti.
Viktoria Plzen ile 0-0, Ferencvaros ile 1-1 ve FCSB ile de 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile eşleşti.
Avrupa Ligi'ne devam eden Fenerbahçe'nin gelir dağılımı ise şöyle:

  • Avrupa Ligi katılım payı: 4.31 milyon Euro
  • Lig aşaması performans geliri: 1.8 milyon Euro
  • Sıralama primi (19. basamak): 1.45 milyon Euro
  • Yayın havuzu (ortalama): 4.99 milyon Euro
  • Son 16 play-off turu primi: 300 bin Euro

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

