Uçuş Günü 4 yıl sonra İstanbul'a döndü: 8 bin başvurudan seçilen 30 takım mücadele etti

İstanbul'a dört yıl aradan sonra dönen Red Bull Uçuş Günü, renkli görüntülerin eşliğinde yüz binlerce kişiyi bir araya getirdi.

8 BİN BAŞVURUDAN 30 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 8 bin başvuru arasından seçilen 30 takım, kendi tasarladıkları uçuş makineleriyle mücadele etti.

4 YIL SONRA İSTANBUL'A DÖNDÜ

İlk kez 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, bugüne kadar dünya genelinde 185'ten fazla gerçekleştirildi. Türkiye'de daha önce 2008, 2010, 2013, 2019 ve 2022 yıllarında düzenlenen etkinlik, 2026'da altıncı kez İstanbul'da izleyicilerle buluştu.

SKYBY-DOO BİRİNCİ OLDU

Kostümleri, sahne performansları ve tasarımlarıyla hikayelerini rampaya taşıyan ekipler, "Uç… 2… 1!" anonsuyla kendilerini boşluğa bırakarak en uzun mesafeye ulaşmak için yarıştı.

Red Bull Uçuş Günü'nde Skyby-Doo takımı birinci oldu. Turtles Airlines ikinci sırayı alırken, Tavşan Kanı takımı ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

MİLLİ MOTOSİKLETÇİLER DE BOY GÖSTERDİ

"Uçuş Serbest" temasıyla düzenlenen organizasyonda Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu özel bir şova imza attı. Milli motosikletçiler, bu kez yarış pistinden suya geçerek jet ski şovuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Bu isimlerin yanı sıra Ayhancan Güven ve Kübra Dağlı da jüri arasında yer aldı.

Öte yandan organizasyonda Toprak Razgatlıoğlu'nun rampadan havalanarak atlayış gerçekleştirdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Organizasyonda Radikal ve Yung Ouzo şarkılarıyla sahne alırken, Red Bull sporcusu Issa Kalfon da jet suit şovu ile özel gösteriyle izleyicilere hünerlerini sergiledi.

KÜBRA DAĞLI: BİR DAHA OLURSA BEN DE GELECEĞİM

Milli tekvandocu Kübra Dağlı, etkinliğin renkli olduğunu ve kendisinin de katılmayı çok istediğini belirtti.

Red Bull Uçuş Günü'nün keyifli geçtiğini vurgulayan 30 yaşındaki milli sporcu, "Gerçekten bugün çok güzel bir etkinliğe geldik. Ben daha önce de jüri olarak gelmiştim, o zaman da çok eğlenmiştim. Zaten buraya gelen yarışmacılar da 8 bin kişinin arasından seçildiler. Yani yapsınlar şovlarını biz de izleyelim. Bu yarışmayı izledikten sonra bir daha olursa 'Ben de geleceğim, ben de yarışacağım' diyorum. Gerçekten çok istiyorum. Uçuştan önceki şovu çok güzel yapacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Kübra Dağlı, eylül ayında Güney Kore'de Dünya Şampiyonası'na katılacağını belirterek, "Bu turnuvaya hazırlanıyorum. Bu etkinliği izlemek için milli takım kampından geldim. Yeniden kampa gideceğim. Bana güzel dileklerinizi ve dualarınızı esirgemeyin." ifadelerini kullandı.