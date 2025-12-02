Tuttur soruşturmasında flaş gelişme: Savcılık tutuklama kararını açıkladı

Tuttur soruşturmasında flaş gelişme: Savcılık tutuklama kararını açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Tuttur'un bahis soruşturması öncesinde verileri sildiğine dair açılan soruşturmada böyle bir bulguya rastlanılmadı. İddiaları ortaya atan kullanıcı ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saran Holding'e bağlı bahis firması Tuttur'un soruşturmadan önce bazı verileri sildiğine dair açılan soruşturma hakkında yeni bir açıklama yayınladı.

VERİLER SİLİNMEMİŞ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; soruşturma sonucunda verilerin silindiğine dair herhangi bir bulguya saptanmadığı ifade edildi.

Son dakika | Tuttur soruşturmasının seyrini değiştirecek ön rapor çıktıSon dakika | Tuttur soruşturmasının seyrini değiştirecek ön rapor çıktı

İDDİAYI ORTAYA ATAN KULLANICI TUTUKLANDI

Başsavcılık ayrıca bu iddiayı gündeme getiren kullanıcının "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklandığını duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen başlatılan soruşturma işlemleri sırasında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmış olup, düzenlenen raporda; iddia edildiği üzere "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bu tespit üzerine “X” sosyal medya platformunda bu iddiayı ortaya atan @pameranti rumuzlu kullanıcının Y.K isimli kişi olduğunun belirlenmesi ile bu kişi hakkında TCK m.217/A “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu iddiası ile ayrıca yürütülen soruşturmada sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir

g7l8hsaxaaeberi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Spor
TFF derbinin ardından kararını açıkladı: Oynamadığı maçta ceza alacak
TFF derbinin ardından kararını açıkladı: Oynamadığı maçta ceza alacak
AKP'den bahis skandalı için yeni açıklama: Ömer Çelik canlı yayında duyurdu
AKP'den bahis skandalı için yeni açıklama: Ömer Çelik canlı yayında duyurdu