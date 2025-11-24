Türkiye madalya sayısını 22'ye çıkardı

Milli sporcular günü atletizmde 1 bronz, taekwandoda 1 gümüş, karatede 1 gümüş, 2 bronz ve güreşte de 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak tamamladı. Türkiye A Milli Takımları, bugün yapılan müsabakaların ardından madalya sayısını 22’ye çıkardı. Millilerimiz, yarın tamamlanacak olan olimpiyatların son gününde dört final, bir de çeyrek final maçına çıkacak.

4X400 ATLETİZM MİLLİ TAKIMI'NDAN BRONZ MADALYA

Yasin Süzen, Murat Ekinci, Murat Saçan, Yasin Poyraz ve İslam Yıldırım’dan oluşan 4x400 metre Atletizm Milli Takımı 3:19.03’lik derecesiyle olimpiyatları üçüncü olarak tamamladı ve bronz madalya kazandı.

SERBEST STİL GÜREŞ MİLLİ TAKIMI 4 MADALYA

Güreş Milli Takımı, şampiyonanın bugün çıktıkları müsabakalarda 1 gümüş ve 3 de bronz madalya kazandı. 97 kg’da Ömer Soner gümüş, 65 kiloda Sinan Sadak, 86 kiloda Oğuz Dönder ve 125 kiloda Seymen Berke Nergiz de bronz madalya kazanan isimler oldular.

TAEKWONDODA 1 GÜMÜŞ MADALYA

4 sporcunun tatamiye çıktığı taekwondoda Batuhan Şimşek, +80 kiloda önde götürdüğü final maçında şanssız şekilde sakatlandı ve gümüş madalyada kaldı. Diğer sporcular madalya kazanamadan turnuvaya veda etti.

KARETE MİLLİ TAKIMI'NDAN 3 MADALYA

Karatede 75 kiloda tatamiye çıkan Emirhan Eroğlu gümüş madalya kazandı. Ay-Yıldızlı karatecilerden 84 kiloda Volkan Kardeşler ve 61 kiloda Sinem Özkan da bronz madalya kazanan diğer isimler oldu.

MİLLİLER DÖRT FİNAL, BİR ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKACAK

Olimpiyatların son gününde Türkiye İşitme Engelliler A Milli Takımları 4 branşta final oynayacak. Futbol Milli Takımı finalde Japonya ile karşılaşacak. Voleybol Kadın Milli Takımı'nın finaldeki rakibi yine Japonya olacak. Karatede kadın ve erkek milli takımları ise kumite kategorisinde altın madalya için mücadele edecek. Erkek Voleybol Milli Takımı ise üçüncülük maçı için Amerika ile parkeye çıkacak.