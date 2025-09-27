Türkiye İsrail'i yıktı: Büyük fark attı

Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 46-14 yenerek organizasyonu 11. sırada tamamladı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıktı.

Güçlü rakiplerle mücadele ettiği grup etabını 1 galibiyetle tamamlayan milliler, daha sonra klasman maçları oynadı.

MİLLİ TAKIM ŞAMPİYONAYI 11. SIRADA TAMAMLADI

Sıralama maçlarında Finlandiya'yı 20-19 yenen, İsviçre'ye ise 28-21 mağlup olan Flag Futbol Milli Takımı, 11-12'ncilik maçında İsrail ile karşılaştı.

Son maçında İsrail'i 46-14 yenen ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 11. sırada bitirdi.