Türkiye İsrail'i yıktı: Büyük fark attı

Türkiye İsrail'i yıktı: Büyük fark attı
Yayınlanma:
Flag Futbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 46-14 yendi.

Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 46-14 yenerek organizasyonu 11. sırada tamamladı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıktı.

Güçlü rakiplerle mücadele ettiği grup etabını 1 galibiyetle tamamlayan milliler, daha sonra klasman maçları oynadı.

MİLLİ TAKIM ŞAMPİYONAYI 11. SIRADA TAMAMLADI

Sıralama maçlarında Finlandiya'yı 20-19 yenen, İsviçre'ye ise 28-21 mağlup olan Flag Futbol Milli Takımı, 11-12'ncilik maçında İsrail ile karşılaştı.

Milli takım sualtına iniyor: Hedef İspanyaMilli takım sualtına iniyor: Hedef İspanya

Son maçında İsrail'i 46-14 yenen ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 11. sırada bitirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Spor
Galatasaray'ın Süper Lig'de nasıl şok olacağını açıkladı
Galatasaray'ın Süper Lig'de nasıl şok olacağını açıkladı
Rıdvan Dilmen'den görevi bırakır bırakmaz Fenerbahçe hamlesi
Rıdvan Dilmen'den görevi bırakır bırakmaz Fenerbahçe hamlesi
Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu açıklaması
Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu açıklaması