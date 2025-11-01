Türkiye İngiltere'yi 3-2 yendi

Antalya'da oynanan hazırlık turnuvasının ikinci maçında 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İngiltere'yi 3-2, Portekiz ise Galler'i 3-0 yendi.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenen özel turnuvaya, Türkiye, İngiltere, Portekiz ve Galler 16 yaş altı milli takımları katıldı.

TÜRKİYE İNGİLTERE'Yİ YENDİ

İlk maçında Portekiz'e 2-0 mağlup olan 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında İngiltere'yi 31 ve 45. dakikalarda Muhammed Esad Deniz ile 47. dakikada Salih Yuşa Canım'ın kaydettiği gollerle 3-2 mağlup etti.

RONALDO'NUN OĞLU DA TURNUVADA

Al Nassr'da forma giyen Portekizli milli futblcu Cristiano Ronaldo'nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Dos Santos da turnuvada Portekiz takımında yer aldı.

Genç futbolcu, Portekiz'in Türkiye'ye karşı 2-0 kazandığı ilk hazırlık mücadelesinde son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.

Volkan Demirel: Biraz fiziksel olarak düştükVolkan Demirel: Biraz fiziksel olarak düştük

Babası gibi forvet hattında görev yapan Cristiano Dos Santos, ikinci hazırlık maçında Galler karşında ilk 11'de sahaya çıktı.

Portekiz ekibi karşılaşmayı, 42. dakikada Cristiano Dos Santos, 65 ve 90. dakikada ise Rafael Cabral'ın attığı gollerle 3-0 kazandı. Genç oyuncu Dos Santos, ikinci yarı 62. dakikada oyundan çıkarak yerini takım arkadaşına bıraktı. Karşılaşmayı, Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da izledi.

Turnuva, aynı sahada 4 Kasım Salı günü Türkiye-Galler ve Portekiz-İngiltere maçları ile sona erecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

