Türkiye dahil 5 milli takıma da gidebilir: Dennis Cirkin arada kaldı

Türkiye dahil 5 milli takıma da gidebilir: Dennis Cirkin arada kaldı
Yayınlanma:
İngiltere bu olayı konuşuyor. Genç yıldız Dennis Cirkin’in Milli Takım tercihi ülkede merak konusu oldu. Önünde 5 alternatifi bulunan Cirkin için Türk Milli Takımı da bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

Premier Lig ekiplerinden Sunderland’de forma giyen 23 yaşındaki sol bek Dennis Cirkin, milli takım tercihiyle gündemde.
Aile kökenleri ve doğum yeri nedeniyle tam 5 farklı ülkenin formasını giyme hakkına sahip olan genç oyuncunun kararı, yalnızca İngiltere’de değil Avrupa genelinde de yakından takip ediliyor.
Yıldız oyuncunun A Milli Takımı da tercih etmesi gündemde.

Fenerbahçe 2 saat 45 dakikada 4 kere kazandıFenerbahçe 2 saat 45 dakikada 4 kere kazandı

İŞTE CIRKIN'İN 5 SEÇENEĞİ:

  • Türkiye: Babasının Hatay kökenli olması, Türkiye Futbol Federasyonu açısından önemli bir avantaj.
  • Azerbaycan: Dedesi uzun yıllar Azerbaycan’da yaşamış, bu bağ oyuncuya Azerbaycan Milli Takımı kapısını açıyor.
  • Letonya: Ailesinin kökenleri Letonya’ya dayanıyor, federasyonun da oyuncuyla temas halinde olduğu belirtiliyor.
  • İrlanda: 2002 yılında Dublin’de doğan Cirkin, doğum yeri nedeniyle İrlanda Milli Takımı’nı seçme hakkına sahip.
  • İngiltere: Londra’da büyüyen ve futbol eğitimini İngiltere’de alan oyuncu, alt yaş milli takımlarında İngiltere forması giydi. Bu durum İngiltere’yi güçlü adaylardan biri yapıyor.

dennis-cirkin.webp

Cirkin’in hangi milli takımı seçeceği henüz netlik kazanmadı.
Ancak hem kökenleri hem de futbol geçmişi nedeniyle Türkiye, Azerbaycan, Letonya, İrlanda ve İngiltere arasında vereceği karar, futbol kamuoyunda büyük merak uyandırıyor.
Genç sol bekin tercihi, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacak.
Özellikle Türkiye ve İngiltere seçenekleri öne çıkarken, diğer ülkeler de süreci yakından takip ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Spor
Galatasaray maçı için İzmir'de oynayacaklar
Galatasaray maçı için İzmir'de oynayacaklar
Nijerya'yı karıştıran Osimhen - Lookman kavgasında yeni iddia: Fenerbahçe Galatasaray rekabeti
Nijerya'yı karıştıran Osimhen - Lookman kavgasında yeni iddia: Fenerbahçe Galatasaray rekabeti
Chibuike Nwaiwu gece yarısı imzaya geldi
Chibuike Nwaiwu gece yarısı imzaya geldi