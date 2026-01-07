Türkiye dahil 5 milli takıma da gidebilir: Dennis Cirkin arada kaldı

Premier Lig ekiplerinden Sunderland’de forma giyen 23 yaşındaki sol bek Dennis Cirkin, milli takım tercihiyle gündemde.

Aile kökenleri ve doğum yeri nedeniyle tam 5 farklı ülkenin formasını giyme hakkına sahip olan genç oyuncunun kararı, yalnızca İngiltere’de değil Avrupa genelinde de yakından takip ediliyor.

Yıldız oyuncunun A Milli Takımı da tercih etmesi gündemde.

İŞTE CIRKIN'İN 5 SEÇENEĞİ:

Türkiye: Babasının Hatay kökenli olması, Türkiye Futbol Federasyonu açısından önemli bir avantaj.

Azerbaycan: Dedesi uzun yıllar Azerbaycan'da yaşamış, bu bağ oyuncuya Azerbaycan Milli Takımı kapısını açıyor.

Letonya: Ailesinin kökenleri Letonya'ya dayanıyor, federasyonun da oyuncuyla temas halinde olduğu belirtiliyor.

İrlanda: 2002 yılında Dublin'de doğan Cirkin, doğum yeri nedeniyle İrlanda Milli Takımı'nı seçme hakkına sahip.

İngiltere: Londra'da büyüyen ve futbol eğitimini İngiltere'de alan oyuncu, alt yaş milli takımlarında İngiltere forması giydi. Bu durum İngiltere'yi güçlü adaylardan biri yapıyor.

Cirkin’in hangi milli takımı seçeceği henüz netlik kazanmadı.

Ancak hem kökenleri hem de futbol geçmişi nedeniyle Türkiye, Azerbaycan, Letonya, İrlanda ve İngiltere arasında vereceği karar, futbol kamuoyunda büyük merak uyandırıyor.

Genç sol bekin tercihi, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacak.

Özellikle Türkiye ve İngiltere seçenekleri öne çıkarken, diğer ülkeler de süreci yakından takip ediyor.