Türkiye 2-0 kazandı: İlk günü galibiyetle kapadı

Yayınlanma:
Davis Cup Türkiye-Slovenya World Group I Play-Off serisinde A Milli Erkek Takımı, Slovenya'yı 7-5 ve 7-6 yenerek ilk günü 2-0'lık galibiyetle kapattı.

Slovenya'nın Velenje kentinde Bela dvorana Velenje’de, 6-7 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Davis Cup Türkiye-Slovenya World Group I Play-Off serisinde A Milli Erkek Takımımız ilk günü 2-0 galibiyetle tamamladı.

SERİDE DURUM 2-0

Serinin ilk karşılaşmasında Davis Cup’ta ilk maçına çıkan Mert Alkaya ilk galibiyetini de elde etti. Mert, Sebastian Dominko’yu 7-5, 7-6 yenerek Türkiye’yi 1-0 öne taşıdı. İkinci maç Yankı Erel ile Bor Artnak’ın mücadelesine sahne oldu. 1 saat 47 dakika süren karşılaşmada Yankı Erel, Artnak’ı 7-6, 6-1’lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi.
İlk günü galibiyetle kapatan Ay-yıldızlılar yarın TSİ 13.00'de çiftler mücadelesine çıkacak.
Kaptanlığını Erhan Oral’ın yaptığı A Milli Erkek Takımımızın kadrosunda Mert Alkaya, Yankı Erel, Ergi Kırkın, Kerem Yılmaz ve Kaan Işık Koşaner yer alıyor. Milli takımımızın kondisyonerliğini Cemal Şahin Ünal, fizyoterapistliğini Sercan Yıllı üstleniyor.
(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm
Son Dakika | Beşiktaş transferi açıkladı
Beşiktaş KAP'a bildirdi: Resmi açıklama geldi
