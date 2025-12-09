Türk futbolunu sarsan gözaltılar peş peşe geldi! Hacıosmanoğlu'nun açıklaması için saat verildi

Türk futbolunu sarsan gözaltılar peş peşe geldi! Hacıosmanoğlu'nun açıklaması için saat verildi
Yasa dışı bahis ve şike operasyonunun ikinci dalgasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı dahil 20 şüphelinin tutuklanması Türk futbolunda taşları yerinden oynattı. TFF'de hareketli saatler yaşanırken, Hacıosmanoğlu'nun bugün saat 12.00'de Riva'da yapacağı basın toplantısında soruşturmanın hakem ve yorumcu ayağına dair ne söyleyeceği merak konusu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen ve futbol camiasını derinden sarsan "bahis ve şike" soruşturması kapsamında yapılan ikinci operasyon, gündeme bomba gibi düştü.

YILDIZ İSİMLER CEZAEVİNDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık sorguları gece boyunca devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar çıktı. Aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 20 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RİVA'DA KRİTİK ZİRVE: HACIOSMANOĞLU KONUŞACAK

Yaşanan bu sarsıcı gelişmelerin ardından tüm gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine çevrildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, bugün saat 12.00’de kameralar karşısına geçeceği açıklandı.

HAKEM VE YORUMCULAR DA LİSTEDE Mİ?

Hacıosmanoğlu’nun yapacağı basın toplantısının ana gündem maddesini, tutuklamalarla sonuçlanan soruşturma oluşturuyor. Kulislerde, soruşturmanın sadece futbolcularla sınırlı kalmayacağı; dosyada bazı hakemler ve ünlü yorumcuların da adının geçtiği konuşuluyor. Hacıosmanoğlu'nun toplantıda soruşturmanın ligin gidişatına etkileri ve TFF'nin alacağı idari tedbirler konusunda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

