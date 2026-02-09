Tüm Fenerbahçe taraftarı alkışladı: Gençlerbirliği futbolcusundan flaş hareket

Tüm Fenerbahçe taraftarı alkışladı: Gençlerbirliği futbolcusundan flaş hareket
Yayınlanma:
Gençlerbirliği forması giyen Oğulcan Ülgün, kaleci ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde olduğunu gördü ve oyunu durdurdu. Oğulcan'ın bu hareketi taraftarlardan büyük alkış aldı

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği maçta fair-play örneği yaşandı.
Gençlerbirliği forması giyen Oğulcan Ülgün, 41. dakikada aldığı pas sonrası kaleci ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü ve kaleye gitmeyerek oyunu durdurdu.

2024/11/08/hbfb.jpg

TÜM TARAFTARLAR ALKIŞLADI

Fenerbahçe taraftarı, yaşanan bu olay sonrası Oğulcan Ülgün'ü alkışladı.
Sosyal medyadan Oğulcan Ülgün'e takdir mesajları yağdı.

GENÇLERBİRLİĞİ MİRAY ÇELİK'İ UNUTMADI

Gençlerbirliği, ısınmaya yaşamını yitiren 13 yaş altı kız takımı oyuncusu Miray Çelik'in fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, ilk 11'i açıklarken de Miray'ın fotoğrafını kullandı. Miray, hafta içinde hayata gözlerini yummuştu.
Öte yandan Gençlerbirliği'nde son maça göre tek değişiklik yaşandı.
M'Baye Niang'ın yerine Franco Tongya, ilk 11'e dahil edildi. Niang ise maç kadrosuna alınmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

