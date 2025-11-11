TTF Başkanı Şafak Müderrisgil: Tenisi tabana yayacağız

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil tarafından Türkiye Tenis Federasyonu’nda düzenlenen kahvaltı programında; altyapı yatırımları, sporcu yetiştirme politikaları, ulusal ve uluslararası turnuva organizasyonları ile kulüplerle yürütülen iş birliği süreçleri ele alındı.

Ayrıca Türk tenisinin uluslararası düzeydeki temsiline ve federasyonun gelecek vizyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Müderrisgil ayrıca 2024-2025 döneminde Türk tenisinde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdiği bir sunum da gerçekleştirdi.

Sunum sonrası açıklamalarda bulunan Müderrisgil, “Hedefimiz TTF olarak ilk etapta tenisin tabana yayılmasını ve tenis kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak. Bununla birlikte sürdürülebilir bir tenis ekosisteminin ülkemizde yerleşmesini temin etmek. Rakamlara baktığımızda daha 1 yıl bitmeden 546 turnuvaya ev sahipliği yaptığımızı görüyorum ki yıl sonu itibariyle 600'ü geçecek bu rakam. Toplam 443 madalya almış sporcularımız.

Bunlardan 202 tanesi altın, 241 tanesi de gümüş madalyalar. Ulusal turnuvalar, uluslararası turnuvalar, Billie Jean King Cup Junior finalleri, Davis Cup Junior finalleri ülkemizde gerçekleşti. ITF Masters Dünya Şampiyonası, tekerlekli sandalye Dünya Şampiyonası ülkemizde gerçekleşti. 4 tane WTA turnuvasına ev sahipliği yaptı ülkemiz. Cumhurbaşkanlığı Kupası çok uzun yıllar sonra ilk kez tekrar bize layık görüldü” diye konuştu.

‘SPORCULARIMIZ İLKLERE İMZA ATTI’

Geldiği dönemden itibaren elde edilen sportif başarılara da değinen Müderrisgil, “Sportif başarılarımız artarak sürüyor. Zeynep Sönmez, Wimbledon’da teklerde 3’üncü tura yükselen ilk Türk sporcu oldu. Ahmet Kaplan, tekerlekli sandalye tenisinde Roland Garros’ta 2’ncilik elde etti ve Wimbledon’da yarı finale yükseldi. Nil Çukurlu, ilk Junior Masters şampiyonu olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Kadın milli takımımız Billie Jean King Cup’ta Dünya Grubu play-off’larına yükseldi. 16 yaş milli takımımız ise Davis Cup Junior finallerinde dünya 4’üncüsü olarak bir ilke imza attı” ifadelerinde bulundu.

‘2025 ITF ADVANTAGE ALL ÖDÜLLERİ'NDE, ALTIN ÖDÜL KAZANDIK’

Göreve geldiğinde ‘Türkiye Tenis Hamlesi’ adıyla yola çıktıklarını kaydeden Müderrisgil, “‘Haydi Tenise’ projesini 81 yılımızda MEB ile yaptığımız protokol çerçevesinde hayata geçirdik. 3 yıl daha devam edecek. ‘Tenis Elçileri’nin illerde, tenis konusunda gönüllü olarak bizimle çalışacak kişileri mobilize ettiği bir proje oldu. 2026 yılında onlarla daha etkin çalışacağız. Çatı kuruluşumuz olan Uluslararası Tenis Federasyonu'nun 2025 ITF Advantage All Ödülleri'nde, Altın Ödülü biz kazandık. Bu bizim fırsat eşitliği konusunda kazandığımız, stratejilerimizle kazandığımız bir ödül oldu. Şimdiye kadar 4 ülkeyle protokol imzaladık. Bu ülkelerle özellikle antrenör değişim programları, sporcu kampları, eğitimleri, özel turnuvalar yapmak üzere protokolleri imzaladık” şeklinde konuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarak ‘tenise destek değişken fonu’ oluşturduklarını da kaydeden Müderrisgil, “Bir para piyasası fonu ve bu fonla birlikte isteyen her yatırımcının yaptığı yatırımdan elde edeceği gelir kendisine ait. Tenis Federasyonu'nun bu gelirden herhangi bir aldığı miktar yok. Sadece aracı kuruluşun uyguladığı yönetim gideri olan yüzde 2’lik yapının yüzde 1'ini TTF’ye bırakmasıyla oluşacak bir kaynak havuzu var. Bu havuzla belirlediğimiz kriterlere göre sporcularımıza turnuva desteği vermekteyiz” diye konuştu.