TRT'nin canlı yayınlayacağı derbinin saati değişti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19. hafta derbi mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana, 1 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalı ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın 19.00 olan başlama saati de değiştirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, zorlu maçın başlama saatini 17.00 olarak değiştirdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ, GALATASARAY BEŞİNCİ SIRADA

Zorlu maç öncesi Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18. hafta sonunda Fenerbahçe Medicana, lider VakıfBank'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray ise beşinci sırada yer alıyor.

Ligde 19. haftanın diğer maçları ise 31 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Lider VakıfBank, Kuzeyboru ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor Eker'i konuk edecek.

Sezonun flaş takımı Zerenspor, Ankara'da Türk Hava Yolları'nın karşısına çıkacak.

Ligde ayrıca Beşiktaş-Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyesi-Bahçelievler Belediyesi ve Göztepe-İlbank maçları oynanacak.