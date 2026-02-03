Voleybolda Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden kulüpler, 4 Şubat Çarşamba (yarın) sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Medicana, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında Budowlani Lodz ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Daikin ise CEV Kupası Play-off Turu 2. maçında Allianz MTV Stuttgart deplasmanına çıkacak.

FENERBAHÇELİLERE MÜJDE: GALATASARAY'A YOK

TRT, Fenerbahçe taraftarını sevindirecek, Galatasaray taraftarını üzecek haberi duyurdu.

Fenerbahçe Medicana'nın maçı TRT Spor Yıldız üzerinden naklen yayınlanacak.

Galatasaray Daikin'in mücadelesi ise TRT'nin ücretli platformu tabii spor 2'den yayınlanacak.

İŞTE TÜM MAÇLAR

4 Şubat Çarşamba günü Avrupa kupalarında oynanacak maçlar şu şekilde: