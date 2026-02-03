TRT'den Fenerbahçelilere müjde: Galatasaray'a yok
Voleybolda Avrupa kupalarında yer alan temsilcilerimiz sahaya çıkacak. TRT, Fenerbahçe Medicana'nın maçını TRT Spor Yıldız'dan verecek. Galatasaray Daikin'in maçı ise ücretli kanal olan Tabii Spor 2'den yayınlanacak.
Voleybolda Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden kulüpler, 4 Şubat Çarşamba (yarın) sahaya çıkacak.
Fenerbahçe Medicana, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında Budowlani Lodz ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Daikin ise CEV Kupası Play-off Turu 2. maçında Allianz MTV Stuttgart deplasmanına çıkacak.
FENERBAHÇELİLERE MÜJDE: GALATASARAY'A YOK
TRT, Fenerbahçe taraftarını sevindirecek, Galatasaray taraftarını üzecek haberi duyurdu.
Fenerbahçe Medicana'nın maçı TRT Spor Yıldız üzerinden naklen yayınlanacak.
Galatasaray Daikin'in mücadelesi ise TRT'nin ücretli platformu tabii spor 2'den yayınlanacak.
İŞTE TÜM MAÇLAR
4 Şubat Çarşamba günü Avrupa kupalarında oynanacak maçlar şu şekilde:
- 19:00 Fenerbahçe Medicana-PGe Budowlani Lodz (POL) (CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 6.Maç) - TRT Spor Yıldız
- 19:30 VakıfBank-Savino Del Bene Scandicci (ITA) (CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 6.Maç) - Tabii Spor 6
- 21:00 Numia Vero Volley Milano (ITA)-Eczacıbaşı Dynavit (CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 6.Maç) - Tabii Spor 4
- 21:00 Dresdner SC (GER)-Zeren Spor (CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 6.Maç) - Tabii Spor 3
- 21:30 Allianz MTV Stuttgart (GER)-Galatasaray Daikin (CEV Kupası Play-off Turu 2.Maçı) - Tabii Spor 2
- İlk maç: 3-1 Galatasaray Daikin
- Temsilcimizin turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada kazanacağı en az iki set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.