Trabzonspor'un yeni transferini Konyaspor ikna etti

Trabzonspor’un sezon başında Rennes’ten kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe, beklentilerin altında kalan performansı sonrası ayrılığa hazırlanıyor.

Bordo - Mavili formayla 22 maçta 1 gol ve 6 asist üreten 23 yaşındaki oyuncu, istikrarlı bir çıkış yakalayamadığı için teknik heyetin planlamasında geri planda kaldı.

KONYASPOR İKNA ETTİ

Konyaspor, hücum hattındaki alternatifleri artırmak için Olaigbe’ye yöneldi. Tarafların anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı öğrenildi. Yeliş - Beyazlı yönetimin ikna ettiği Olaigbe bu sabah Konya’ya geldi. Olaigbe’nin kanatlarda oynayabilmesi, sürati ve bire birdeki etkinliği sayesinde takıma katkı sağlaması bekleniyor.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Olaigbe, potansiyeli ve hızıyla dikkat çekerek Trabzonspr'a transfer edilmişti. Ancak skor katkısı ve süreklilik konusunda beklentileri karşılayamadı. Bordo - Mavili yönetim, oyuncunun gelişimini sürdürebileceği ve daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmesine sıcak baktı.

OLAIGBE KİMDİR?

Tam adı: Kazeem Aderemi J Olaigbe

Doğum tarihi: 2 Ocak 2003 (23 yaşında)

Doğum yeri: Brüksel, Belçika

Köken: Nijerya asıllı Belçikalı

Boy: 1,78 m

Mevki: Sol kanat (yan mevki: sağ kanat, forvet arkası)

Trabzonspor'a transfer: 7 Ağustos 2025, Rennes'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle

Sözleşme süresi: 2030'a kadar (ancak devre arasında Konyaspor'a geçti)

Maç sayısı: 22 resmi maç

Gol: 1

Asist: 6

Olaigbe hücumda beklenen patlayıcı etkiyi gösteremedi, özellikle bitiricilik ve istikrar konusunda eleştirildi.