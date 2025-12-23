Trabzonspor’da Kazeem Olaigbe üzüntüsü

Trabzonspor büyük umutlarla transfer ettiği Kazeem Olaigbe'de hüsran yaşadı.

Sezon başında Rennes’den 5 milyon euroya transfer edilen Kazeem Olaigbe, beklentilerin altında kaldı. Belçika ekipleri Club Brugge ve Anderlecht oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Beklentilerin altında kalan performans Bordo Mavilileri üzdü.

BEKELENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Trabzonspor’un yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe, Süper Lig’de şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

  • 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 16 maçta görev aldı.
  • Toplam 967 dakika sahada kaldı.
  • Gol veya asist katkısı yapamadı.

BELÇİKA'DAN TALİP ÇIKTI

Olaigbe’ye yurt içinden ilgi olsa da, Club Brugge ve Anderlecht transfer için ısrarcı. Trabzonspor Yönetimi ise resmi teklifleri bekliyor. Anlaşma sağlanırsa Olaigbe ülkesine dönüş yapacak.

ŞARTLAR DA BELLİ OLDU

Bordo - Mavili kulüp, oyuncuyu 5 milyon euronun altına bırakmayı düşünmüyor. Rennes’e ödenen bonservis bedeli taban fiyat olarak belirlendi. Bu rakamı masaya koyan kulüp, transferi gerçekleştirebilecek. Trabzonspor’da beklentilerin çok altında kalan Kazeem Olaigbe için devre arası transfer dönemi kritik olacak. Brugge ve Anderlecht’in ilgisi devam ediyor.

