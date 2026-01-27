Trabzonspor'a 23'lük sarı fırtına: Gelirse çok konuşulacak

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda 23 yaşındaki İsveçli futbolcu Sebastian Nanasi için girişimlere başladı. Trabzonspor’da sol kanat için ilk aday Sebastian Nanasi.

Ara transfer döneminde sol kanada takviye yapmak isteyen Trabzonspor, gündemine Sebastian Nanasi’yi aldı.

Bordo - Mavililer, genç İsveçli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Nanasi'nin performansı 2029'a kadar sürüyor

Kulübü: Strasbourg

Strasbourg Yaş: 23

23 Boy: 1.78 m

1.78 m Ayak: Sağ

Sağ Pozisyonlar: Sol kanat, sol orta saha, on numara

Sol kanat, sol orta saha, on numara Milli Takım: İsveç – 9 maç, 3 gol, 2 asist

SÖZLEŞME VE PERFORMANS:

Strasbourg, Nanasi’yi geçtiğimiz sezon başında Malmö’den 11 milyon euro karşılığında transfer etti.

Kulübüyle 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 15 maçta 4 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

Güncel piyasa değeri: 15 milyon euro.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Trabzonspor’un sol kanat için düşündüğü isimlerden biri olan Nanasi, genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde dikkat çekici istatistiklere sahip.

Bordo - Mavililerin bu transferi gerçekleştirmesi halinde, hücum hattına hem dinamizm hem de çok yönlülük kazandırması bekleniyor.