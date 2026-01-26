Trabzonspor taraftarı çağrıya akın etti

Yayınlanma:
TS Club, Trabzonspor taraftarının başlattığı birliktelik hareketine yüzde 15 indirim yaparak destek verdi. Taraftarlar, TS Club'a akın ederek alışveriş yaptı.

Trabzonspor taraftarının son dönemde başlattığı destek çağrısı kulüp tarafından karşılık buldu.
Bordo-mavili taraftarların Christ Oulai'nin Galatasaray gündeminin bitmesi ve alınan üst üste galibiyetler sonrası başlattığı destek hareketi kısa süre içinde büyüdü.

YÜZDE 15 İNDİRİM KARARI

Kulübün lisanslı ürün mağazası TS Club, bu harekete kayıtsız kalmadı ve ürünlerinde yüzde 15 indirim yapma kararı aldı.
Trabzonspor taraftarı, kulübe hem maddi hem de manevi destek olmak amacıyla TS Club'a akın etti ve ürünler satın alarak sosyal medyada paylaşımlar yaptı.
Özellikle internet üzerinden verilen siparişler dikkat çekerken, bordo-mavili taraftarlar kenetlenme mesajı verdi.

''TS CLUB OLARAK HEP YANINDAYIZ''

TS Club, taraftarın gösterdiği bu ilgi sonrası bir paylaşım yaptı ve ''Sen bu renklere sahip çıktın, biz de TS Club olarak hep yanındayız'' ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamaya göre 26 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında TS Club mağazalarında ve ürünlerinde geçerli olmak üzere yüzde 15 indirim uygulanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

